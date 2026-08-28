O Milan fez um bom negócio na Serie A nesta sexta-feira. A equipe do técnico Rúben Amorim foi forte demais para o Venezia e venceu por 2 a 0, também graças ao primeiro gol de Gonçalo Ramos com a camisa do clube milanês. Um gol contra liquidou o duelo.

O fato de o Milan não ter conseguido marcar no primeiro tempo foi quase um pequeno milagre. A equipe da casa criou algumas ótimas chances com, entre outros, Ramos e Strahinja Pavlovic, mas o ex-goleiro do Volendam, Filip Stankovic, cresceu na partida.

O Venezia, que também teve o ex-jogador do Feyenoord Ridgeciano Haps entre os titulares, certamente não se escondeu e poderia ter marcado em mais de uma ocasião com Akor Adams. Mesmo assim, o placar seguiu em 0 a 0 em San Siro.

Ramos, em especial, deve ter ido para o vestiário com uma sensação ruim. O artilheiro vindo do PSG tirou de si mesmo um gol ao desperdiçar uma grande chance atrás da outra.

Pouco antes da marca de uma hora de jogo, logo depois de Yunus Musah acertar a trave, Ramos voltou a ficar perto de seu primeiro gol pelo Milan. O português foi encontrado na segunda trave, onde tentou uma cabeçada mergulhando. Sua finalização passou por pouco sobre o travessão.

Faltando cerca de vinte minutos para o fim, finalmente chegou a hora de Ramos. O atacante fez um belo movimento, recebeu um passe inteligente de Alexis Saelemaekers e finalizou de pé esquerdo para marcar: 1 a 0.

O Milan não deixou a vantagem escapar na reta final e ainda chegou ao 2 a 0. Ardon Jashari escapou e soltou uma tentativa dramática, mas a bola ainda entrou de forma extremamente fortuita para o Milan após desviar em Stankovic e Redouane Halhal.