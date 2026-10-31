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Al Hilal v Al Fateh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
Traduzido por

Gols sem precedentes: a 12ª rodada escreve um número histórico inédito!

Al Hilal x Al Fateh
Al Hilal
Al Fateh
Campeonato Saudita
Al Hazem x Al-Nassr
Al Hazem
Al-Nassr
Arábia Saudita

número histórico

A décima segunda rodada da Liga Roshn Saudita dos Profissionais se transformou em uma das rodadas mais emocionantes da história da competição, após registrar um saldo de gols excepcional, que refletiu o poderio ofensivo demonstrado pelas equipes e elevou o nível de entretenimento em várias partidas que terminaram com placares elásticos e surpresas marcantes.

Segundo a rede "Opta" de estatísticas de futebol, a rodada registrou 41 gols, tornando-se a rodada com mais gols na história da Liga Saudita dos Profissionais, superando a marca anterior de 40 gols, alcançada durante a quinta rodada da temporada 2025-2026.

A nova marca recorde veio após a rodada testemunhar grandes vitórias, com destaque para o triunfo do Al-Shabab sobre o Al-Ahli por 6 a 1, a goleada do Al-Qadisiyah sobre o Al-Riyadh por 6 a 0, além da vitória do Al-Nassr sobre o Al-Khaleej por 5 a 3, em uma partida que viu o brilho de Cristiano Ronaldo, autor de três gols.

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Campeonato Saudita

06 de nov. de 2026

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A partida entre Al-Khaleej e Al-Hazem, que terminou com vitória do primeiro por 4 a 2, e o triunfo do Al-Fayha sobre o Al-Faisaly por 4 a 1 também contribuíram para elevar o saldo de gols da rodada, enquanto o Al-Hilal marcou dois gols nas redes do Al-Fateh, e o Neom venceu o Al-Diriyah por 2 a 1.

Por outro lado, os confrontos entre Abha e Al-Ittihad, e entre Al-Taawoun e Al-Ettifaq terminaram com empate em 1 a 1, completando os resultados de uma rodada excepcional que não se limitou à quantidade de gols, mas que também viu resultados pesados e mudanças importantes na disputa pelas primeiras posições.

Com esse feito, a décima segunda rodada deixou sua marca nos registros da Liga Roshn, após quebrar o recorde anterior por uma diferença de um gol, tornando-se a detentora do maior saldo de gols em uma única rodada desde o início da Liga Saudita dos Profissionais.

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