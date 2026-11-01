O Besiktas deixou escapar uma vantagem de 2 a 0 no domingo. As Águias Negras caminhavam para a vitória graças aos gols de Leandro Trossard e Dusan Vlahovic, mas o Kasimpasa mostrou poder de reação e empatou a poucos minutos do fim: 2 a 2. O Besiktas segue em quarto lugar, com 19 pontos. O Kasimpasa, quinto colocado, tem dois pontos a menos.

O Besiktas não contou com Orkun Kökçü, ex-capitão do Feyenoord, por causa de uma lesão. Václav Cerný estava disponível e começou como titular. Após meia hora, a equipe do técnico Vincenzo Italiano abriu o placar.

Ridvan Yilmaz iniciou a jogada do gol. O turco dominou bem a bola e criou espaço na entrada da área. Em seguida, deu um passe em profundidade na medida para Trossard, que finalizou de perto no canto curto.

Depois, o Besiktas escapou de uma chance de Haris Hajradinovic e ampliou o placar logo após o intervalo. Michael Murillo ficou com a bola dentro da área após uma atuação desastrosa da defesa do Kasimpasa e rolou para Vlahovic, que marcou.

Mas a situação se complicou para os visitantes no restante do segundo tempo. Primeiro, após uma hora de jogo, sofreram o gol de Claudio Winck, que diminuiu a diferença. O brasileiro cabeceou um cruzamento de Hajradinovic na segunda trave, e a bola entrou após desviar em Nübel.

A três minutos do fim, veio também o empate. O cruzamento preciso de Kerem Demirbay chegou ao reserva Marcus Rafferty, que se antecipou ao marcador e cabeceou com força para marcar: 2 a 2.