Al Ahli e Al Nassr receberam um golpe preocupante antes do duelo aguardado no clássico da nona rodada do Campeonato Saudita, depois que suas participações na Liga dos Campeões da Ásia Elite resultaram na lesão de três jogadores, em um cenário que pode atrapalhar os planos das duas comissões técnicas antes da partida marcada para a noite da próxima quinta-feira.

O primeiro golpe é a lesão de Saleh Abu Al Shamat, ponta do Al Ahli, durante o confronto com o Al Wasl dos Emirados Árabes Unidos, depois de cair lesionado aos 69 minutos e deixar o gramado em uma ambulância segurando o ombro esquerdo, em uma cena que gerou preocupação sobre a possibilidade de ele estar à disposição para a partida contra o Al Nassr.

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O Al Nassr também não escapou das lesões, já que perdeu o francês Kingsley Coman logo no início do duelo com o Neftchi do Uzbequistão, depois de sofrer uma lesão muscular aos 13 minutos, que o obrigou a deixar o campo, colocando a comissão técnica diante de dúvidas sobre sua condição para o próximo compromisso.

Os problemas do Al Nassr aumentaram depois que seu zagueiro francês Mohamed Simakan se lesionou durante o segundo tempo da mesma partida, após uma entrada forte do jogador do Neftchi, Ali Baiev, que recebeu cartão vermelho aos 65 minutos. Simakan precisou deixar o campo poucos minutos depois, o que acendeu o alerta sobre sua condição, especialmente porque a equipe precisa de todas as suas peças defensivas diante do ataque do Al Ahli.

As três lesões acontecem em um momento extremamente delicado, com a aproximação de um dos principais confrontos da nona rodada, já que Abu Al Shamat representa uma opção importante no setor ofensivo do Al Ahli, enquanto Coman oferece ao Al Nassr soluções variadas no ataque, e Simakan é uma das peças nas quais a equipe se apoia no sistema defensivo.



