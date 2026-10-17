O Al Nassr recebeu um novo golpe antes do aguardado confronto contra o Neom, na próxima terça-feira, pela décima rodada da Roshn Saudi League, depois de confirmada a necessidade de a dupla Kingsley Coman e Abdulrahman Ghareeb cumprir um período de tratamento e reabilitação de cerca de uma semana, segundo informou o jornal saudita "Arriyadiyah", o que reforça a possibilidade de ambos desfalcarem a equipe na próxima partida.

Esses acontecimentos surgem em um momento em que o Al Nassr busca manter os bons resultados nas competições locais, principalmente porque a comissão técnica comandada pelo australiano Ange Postecoglou precisa do maior número possível de opções ofensivas, diante do congestionamento de jogos e da multiplicidade de compromissos nesta fase da temporada.

Coman sofreu uma pequena lesão na parte posterior da coxa durante o duelo com o Neftchi Fergana, do Uzbequistão, pela Liga dos Campeões da Ásia Elite, partida na qual foi obrigado a deixar o campo mais cedo, substituído aos 13 minutos em razão da contusão.

O ponta francês iniciou seu programa de tratamento e reabilitação no dia seguinte ao jogo, que o Al Nassr venceu por 3 a 1, e o jogador ainda precisa completar as etapas do tratamento antes de voltar aos treinos com o grupo, com expectativa em torno da data em que recuperará a plena condição física e voltará a trabalhar normalmente com os companheiros.

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Por outro lado, Abdulrahman Ghareeb segue cumprindo seu programa de tratamento e reabilitação para se recuperar de uma lesão nos ligamentos da articulação do pé, após ter ficado sem atuar pelo Al Nassr desde o início da atual temporada.

O jogador espera concluir com êxito as etapas da recuperação, para poder retornar aos treinos e disputar seu lugar entre as opções da comissão técnica.

As duas lesões colocam Postecoglou diante de um desafio adicional antes do confronto com o Neom, com a ausência de duas opções para os setores ofensivos pelos lados do campo, enquanto o Al Nassr aguarda a recuperação dos jogadores e o retorno de ambos à plena condição física o mais rápido possível.

A data do retorno dos dois continuará vinculada ao grau de resposta ao programa de reabilitação, evitando-se pressa em escalá-los antes da recuperação completa.