Compartilhar Siga GOAL no Google

A seleção do Marrocos recebeu um duro golpe em sua preparação para os dois confrontos contra o Níger, depois de confirmada a ausência do meio-campista Neil Aynaoui devido a lesão. Com isso, o técnico Mohamed Ouahbi decidiu convocar Samir Mourabet, jogador do Strasbourg, da França, para substituí-lo na lista do Marrocos.

Publicidade

A Federação Marroquina de Futebol esclareceu, em comunicado publicado em seu site oficial nesta quarta-feira, que El Ainaoui se juntou à concentração preparatória sofrendo de um incômodo na região do tornozelo, antes de passar por uma avaliação médica aprofundada e exames adicionais na terça-feira, sob supervisão da equipe médica da seleção.

Os resultados dos exames mostraram que o meio-campista não terá condições físicas ideais para disputar as duas próximas partidas, o que levou a comissão técnica, em consulta com o jogador e seu clube, a autorizá-lo a deixar a concentração preparatória, a fim de dar continuidade ao seu programa de tratamento e recuperação da lesão.

Em contrapartida, Wahbi convocou Samir Mourabet, jogador do Strasbourg, para se juntar às fileiras da seleção marroquina e compensar a ausência de El Ainaoui, no primeiro ajuste na lista da seleção antes dos dois confrontos contra o Níger.

A seleção marroquina segue com sua preparação no Complexo Mohammed VI de Futebol, onde os jogadores realizaram, hoje, um treino matinal que começou às 11h30 (horário local do Marrocos), com foco nos aspectos físicos, técnicos e táticos, antes de realizarem um segundo treino às 18h.

Publicidade Publicidade

Marrocos está programado para fazer outro treino, amanhã, quinta-feira, no Complexo Esportivo Mohammed V, em Casablanca, a partir das 18h, sendo que os 15 primeiros minutos estarão abertos à imprensa, a partir das 17h45.

Tópicos relacionados

A seleção de Marrocos lidera o Grupo 1 das eliminatórias para a Copa Africana de Nações de 2027 com 6 pontos, somados em duas vitórias sobre o Gabão por 2 a 0 na primeira rodada, e sobre o Lesoto pelo mesmo placar na segunda rodada.

Em contrapartida, o Níger ocupa a terceira posição com 3 pontos.

Publicidade

Mohamed Wahbi havia anunciado uma lista com 26 jogadores para disputar os dois confrontos contra o Níger na terceira e quarta rodadas, nos dias 13 e 17 de novembro corrente, pelas eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2027, que teve o retorno de alguns nomes, além da convocação de Ayoub Oufkir, ponta do AZ Alkmaar, da Holanda.

A lista da seleção de Marrocos para os dois confrontos contra o Níger, após o último ajuste, ficou da seguinte forma:

Publicidade

- Goleiros: Yassine Bounou, Mounir El Mohamadi, Ahmed Reda El Tagnaouti, Alaa Belaarouch.

- Defesa: Nassir Mazraoui, Anas Salah Eddine, Soufiane El Krouani, Nayef Aguerd, Redouane Halhal, Issa Diop, Abdelhamid Ait Boudlal, Achraf Hakimi, Ali El Maamari.

Publicidade

- Meio-campo: Ayoub Bouaddi, Samir Mourabet, Oussama Targhaline, Bilal El Khannous, Reda Belahyane, Amine Sbai, Abdellah Ouazane.

- Ataque: Brahim Díaz, Jassim Yassin, Abdessamad Ezzalzouli, Ayoub Oufkir, Yasser Zabiri, Youssef En-Nesyri.