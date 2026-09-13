Golpe para o Marrocos? Acordo secreto leva final da Copa do Mundo de 2030 para o Santiago Bernabéu

Enquanto prossegue a disputa midiática e popular entre Espanha e Marrocos em torno de sediar a partida final da Copa do Mundo de 2030, a Federação Internacional de Futebol, a FIFA, permanece fiel à sua posição oficial baseada na neutralidade, diante da ausência, até o momento, de qualquer decisão definitiva sobre o palco da partida mais importante do torneio.

Embora a decisão oficial possa não ser anunciada antes de mais um ano, ou até mesmo antes de 2028, os indicadores atuais parecem bastante claros, já que as expectativas nos bastidores do futebol mundial apontam que o estádio Santiago Bernabéu, em Madri, segue como o principal candidato a receber a final, enquanto Casablanca e Barcelona parecem as mais próximas de sediar os dois jogos de semifinal.

Nenhuma mudança substancial ocorreu no cenário anteriormente anunciado, apesar da evidente tensão surgida entre Espanha e Marrocos por causa da corrida pela partida final, ao passo que os dados confirmam que a questão não diz respeito apenas aos aspectos esportivos, mas envolve também cálculos políticos e institucionais, além do lugar de cada país dentro do sistema do futebol mundial.

O Bernabéu à frente do cenário

A Espanha desfruta de grande influência dentro do mundo do futebol, uma realidade que a Federação Internacional de Futebol não tentou ocultar, apesar da polêmica gerada pela disputa com Marrocos pela organização da final.

Por outro lado, Marrocos conseguiu, ao longo dos últimos anos, alcançar um grande avanço nos níveis político, esportivo e organizacional, além de reforçar sua presença dentro do sistema do futebol mundial. No entanto, a diferença ainda persiste entre o país e a Espanha em termos de influência, história e presença institucional no futebol.

Segundo os dados que circulam, o estádio Santiago Bernabéu ainda mantém uma posição bastante avançada nos cálculos para sediar a partida final, enquanto as expectativas apontam para a realização de um dos dois jogos de semifinal em Casablanca e o outro em Barcelona.

Esse quadro não mudou até agora, apesar das declarações e das campanhas midiáticas recíprocas que reabriram o debate sobre qual cidade receberá a partida de encerramento, conforme informou o jornal espanhol "AS".

Um acordo não escrito entre Real Madrid e Infantino

Como já apontaram reportagens da imprensa, existe um entendimento antigo e não escrito entre o Real Madrid e Gianni Infantino, presidente da Federação Internacional de Futebol, baseado na convicção de que a partida final da Copa do Mundo de 2030 deve ser realizada na capital espanhola, mais precisamente no estádio Santiago Bernabéu.

Esse entendimento não chegou à fase de acordo oficial ou de documento assinado, pois a Federação Internacional de Futebol é a entidade que detém a decisão final no que diz respeito aos locais das partidas da Copa do Mundo, mas a existência dessa ideia há muito tempo explica, em parte, por que o nome do estádio do Real Madrid segue à frente do cenário.

A relação entre o Real Madrid e Infantino registrou certo esfriamento no período recente, especialmente diante de divergências e posições distintas entre as duas partes, entre elas um comunicado do clube espanhol sobre uma das medidas que o presidente da FIFA planejava tomar.

Mas esse esfriamento não foi suficiente, de acordo com os dados atuais, para derrubar a ideia anterior sobre a partida final ou para afastar o estádio Santiago Bernabéu do círculo dos candidatos mais fortes.

As eleições da FIFA podem mudar muita coisa

O caso da Copa do Mundo de 2030 não pode ser dissociado do cenário político dentro da Federação Internacional de Futebol, especialmente porque a própria instituição vive um momento de incerteza quanto ao futuro de sua presidência.

Espera-se que um conjunto de questões se esclareça ao longo dos próximos meses, com a aproximação das eleições presidenciais da Federação Internacional, diante da movimentação que Gianni Infantino já faz em prol de sua campanha eleitoral.

Também será importante saber se Infantino enfrentará um adversário nas eleições, algo cujo panorama pode ficar mais claro ao final de novembro, permitindo compreender as tendências da próxima fase dentro da Federação Internacional.

Assim, as eleições para a presidência da FIFA podem ser uma das chaves fundamentais para compreender diversas incógnitas ligadas à Copa do Mundo de 2030, e não apenas a questão do estádio que sediará a partida final.

Um embate recorrente pelas cidades-sede

O mesmo cenário se repete de tempos em tempos, já que sediar a final da Copa do Mundo de 2030 se transforma em um eixo central de debate entre Espanha e Marrocos, ao passo que as declarações recíprocas revelam que o nível de entendimento e cooperação entre as duas partes não é tão ideal quanto pode parecer de fora.

Em ocasiões distintas, a Espanha ou Marrocos tomaram a iniciativa de apresentar o nome de determinada cidade como a candidata mais destacada a sediar a partida final, o que leva a novas ondas de debate e polêmica.

Mas parte dessa polêmica reflete, em alguns casos, a falta de clareza sobre a natureza do mecanismo pelo qual serão definidas as cidades e os estádios que sediarão os jogos do torneio, conforme informou o jornal "AS".

O projeto da Copa do Mundo não se baseia simplesmente em um acordo prévio entre os países organizadores, mas se submete, ao final, à gestão da Federação Internacional de Futebol, que detém a palavra final nos diversos detalhes organizacionais.

Marrocos reforça sua influência

Por outro lado, não se pode ignorar o grande avanço registrado por Marrocos no período recente, sobretudo depois de ter se tornado o último país a entrar oficialmente no processo de candidatura para sediar a Copa do Mundo de 2030 ao lado de Espanha e Portugal.

O prestígio político e esportivo de Marrocos também registrou uma alta notável ao longo dos últimos meses, em paralelo a campanhas midiáticas e publicitárias recorrentes que focam na qualidade dos estádios, na infraestrutura e nos preparativos organizacionais que o país possui.

Essas campanhas, ao lado de algumas declarações feitas por Infantino, suscitaram muitos questionamentos nos meios de comunicação e entre os torcedores, especialmente quanto à capacidade de Marrocos de arrancar a partida final de Madri.

Os três países, quando o processo de candidatura ainda estava em estudo, haviam elaborado uma proposta que incluía o estádio Santiago Bernabéu como o palco destinado à partida final.

Mas essa proposta não se transformou em um acordo oficial vinculante, pois a Federação Internacional de Futebol, na condição de entidade responsável pela organização da Copa do Mundo desde 2022, continua sendo a detentora da decisão final sobre todos os detalhes relacionados ao torneio.

A FIFA se prepara para assumir as rédeas do torneio

Espera-se que a Federação Internacional de Futebol comece, ao longo dos próximos meses, a assumir a gestão da Copa do Mundo de 2030 de forma mais direta, depois que os países organizadores trabalharam, na fase anterior, na elaboração do processo conjunto e na preparação da infraestrutura e dos estádios.

Um dos primeiros passos consiste na constituição da empresa que assumirá a gestão do torneio, uma etapa que ainda não foi executada, assim como não foi definida uma data oficial para a realização de uma reunião ou a emissão de um documento dentro da Federação Internacional para dar início a esse processo.

Ao lançar essa parceria organizacional, a FIFA começará, na prática, a gerir os detalhes do torneio, incluindo a definição das cidades candidatas a sediar as partidas, conforme informou o jornal "AS".

Esse passo será precedido por uma revisão dos documentos de cada cidade e pela realização de visitas de campo aos estádios e às instalações, além da avaliação do quanto avançaram as obras de construção dos novos estádios e das atualizações necessárias nos estádios existentes para que fiquem em conformidade com os padrões da Federação Internacional.

Dessa forma, o processo de escolha das cidades e dos estádios não dependerá apenas de declarações ou campanhas midiáticas, mas se submeterá a uma série de procedimentos técnicos e organizacionais conduzidos pela FIFA.

A decisão ainda está distante

Esses dados revelam que a polêmica atual sobre a final da Copa do Mundo de 2030 não reflete necessariamente uma posição oficial dentro da Federação Internacional de Futebol.

Até o momento, não existe decisão definitiva sobre o estádio da partida, assim como a corrida oficial ainda não entrou em suas fases decisivas, e a questão pode levar pelo menos mais um ano antes que o processo de escolha comece de forma mais clara, podendo a definição se estender até 2028.

Está previsto que os dirigentes da FIFA voltem a visitar os estádios e as instalações que entrarão na disputa, além de revisar sua prontidão e sua capacidade de sediar as partidas do torneio conforme os requisitos e padrões internacionais.

Assim, o que ocorre atualmente entre Espanha e Marrocos pode ser descrito como um embate precoce por influência, imagem e mensagem política e esportiva, mais do que uma corrida oficial que entrou em suas fases finais.

O Bernabéu segue como o principal candidato

Apesar de todos esses cálculos, o estádio Santiago Bernabéu ainda está fortemente presente no centro do cenário, seja pelo prestígio do Real Madrid no âmbito mundial, seja pelo lugar da Espanha dentro do sistema do futebol, ou em decorrência da proposta anterior que colocou o estádio entre os planos para sediar a final.

Por outro lado, Marrocos busca aproveitar o grande avanço que alcançou no âmbito do futebol, da infraestrutura e da influência política para reforçar suas chances e não se contentar com o papel de parceiro na organização.

Mas a palavra final não caberá nem à Espanha nem a Marrocos, e sim à Federação Internacional de Futebol, que dará início, no período que se aproxima, a um processo de avaliação abrangente dos estádios e das cidades, antes de chegar à decisão final.

Por isso, a batalha pela final da Copa do Mundo de 2030 ainda não começou oficialmente, mas já começou de fato no âmbito midiático e político, e os próximos meses podem ser decisivos para definir o formato do embate, especialmente com a aproximação das eleições para a presidência da FIFA.

No momento atual, o quadro mais próximo da realidade segue sendo a permanência do Santiago Bernabéu na liderança da corrida pela final, com Casablanca e Barcelona no círculo dos candidatos a sediar os dois jogos de semifinal, mas sem qualquer decisão oficial que resolva a questão até agora.