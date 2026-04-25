Golpe duro para o Brasil: titular importante fica de fora da Copa do Mundo





Éder Militão parece ter que dizer adeus à Copa do Mundo com a seleção brasileira. O zagueiro do Real Madrid deve passar por uma cirurgia e, por isso, ficará fora dos gramados por meses.

Militão sofreu a lesão na partida contra o Deportivo Alavés. O zagueiro central teve que sair de campo ainda no primeiro tempo devido a dores nos tendões. A princípio, parecia que a temporada estava encerrada, mas a Copa do Mundo ainda seria possível.

Essa esperança parece ter se esvaído. A mídia espanhola informa que uma cirurgia é inevitável. Os problemas estão relacionados a uma lesão anterior, ocorrida em dezembro, cuja cicatriz se reabriu. Por isso, será necessário um período de recuperação mais longo.

O zagueiro de 28 anos também teve que assistir ao início da temporada do banco de reservas devido a uma lesão muscular. No total, o brasileiro entrou em campo apenas 21 vezes nesta temporada.

Militão despontou no São Paulo FC e conquistou uma transferência de destaque para o Real Madrid, passando pelo FC Porto. Na seleção brasileira, ele também é titular há anos, com 38 partidas disputadas, nas quais marcou dois gols.



