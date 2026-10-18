Golpe duro para o Al-Nassr com a lesão de seu astro

O Al Nassr sofreu um novo golpe antes da retomada da Liga Roshn, depois que os exames médicos revelaram que Nader Al Sharari, zagueiro da equipe principal de futebol, sofreu uma ruptura no músculo posterior da coxa, lesão que o afasta dos treinos coletivos por um período entre duas e três semanas e ameaça sua participação em diversos compromissos locais e continentais.

O jornal saudita "Al Riyadiyah" informou que Al Sharari passou por um exame de imagem no sábado, após sentir dores durante uma sessão de tratamento, queixa que relatou ao médico do clube, que solicitou os exames para determinar a natureza da lesão, antes de os resultados confirmarem a existência de uma ruptura no músculo posterior da coxa.

O zagueiro deve desfalcar o time em pelo menos quatro partidas do Campeonato Saudita, contra Neom, Al Faisaly, Al Khaleej e Al Hazem, além dos duelos com o Al Wasl e o Pakhtakor, do Uzbequistão, pela Liga dos Campeões da Ásia Elite, sendo que seu retorno será definido conforme a resposta ao tratamento, à fisioterapia e à recuperação plena da condição física.

A lesão de Al Sharari chega em um momento importante para o Al Nassr, que se prepara para encarar o Neom na próxima terça-feira, no estádio "Al Awwal Park", em Riade, pela décima rodada da Liga Roshn Saudita, em meio à expectativa sobre a situação do francês Mohamed Simakan, zagueiro da equipe, e sua possibilidade de estar à disposição para o jogo.

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