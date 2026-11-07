O Al-Ahli saudita recebeu um novo golpe que pode aumentar os problemas de seu técnico Marino Pušić durante a próxima etapa, depois que os exames médicos revelaram detalhes da lesão do armênio Eduard Spertsyan, sofrida durante o confronto contra o Al-Sadd do Catar pela Liga dos Campeões da Ásia de elite, e que o obrigou a deixar o campo sem completar a partida.

A lesão provocou um clima de preocupação dentro do Al-Ahli, especialmente diante da divergência nas estimativas sobre o tempo de ausência do jogador, já que algumas previsões indicam a possibilidade de que ele fique afastado por um período de até quatro semanas, enquanto há outras esperanças de que possa ser recuperado em um período que varia entre 10 dias e duas semanas, aproveitando a data Fifa de novembro corrente.

Leia também: Vídeo: Mustapha Hadji detona: craque do Al-Hilal não tem a confiança de Zidane por este motivo

O Al-Ahli anunciou a existência de uma coordenação entre o departamento médico do clube e o seu homólogo da seleção armênia, a fim de definir o programa de tratamento e reabilitação adequado para a condição do jogador, o que significa sua ausência do próximo período de treinamentos da seleção de seu país, até que sua situação médica fique mais clara.

Próximas partidas AHL Campeonato Saudita 12:30 ALT

A gravidade da lesão está em seu momento, já que o Al-Ahli tem pela frente um calendário lotado de confrontos nacionais e continentais, e Pušić pode se ver obrigado a reorganizar suas contas ofensivas caso a ausência de Spertsyan se estenda por um mês inteiro.

De acordo com o tempo de ausência previsto, pairam dúvidas sobre a capacidade do jogador de estar à disposição para o confronto contra o Al-Faisaly pela Roshn Saudi League no dia 20 de novembro, e depois para o duelo contra o Al-Shamal do Catar pela Liga dos Campeões da Ásia de elite no dia 23 do mesmo mês.

Mas o confronto mais preocupante dentro do Al-Ahli é o dérbi de Jidá contra o Al-Ittihad, marcado para o dia 26 de novembro, pois a equipe pode perder um de seus principais elementos ofensivos em um teste importante, antes do confronto contra o Al-Ula no dia 1º de dezembro, pela Copa do Guardião das Duas Mesquitas Sagradas.

Spertsyan representa uma das opções importantes nas contas de Pušić, graças às suas capacidades de criação de jogadas, movimentação entre as linhas e contribuição na construção das jogadas ofensivas, e por isso sua provável ausência colocará o técnico diante do desafio de compensar seu impacto ofensivo, especialmente com a sequência de compromissos que aguardam o Al-Ahli durante o próximo período.