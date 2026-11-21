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O Paris Saint-Germain sofreu um duro golpe com a lesão do atacante francês Désiré Doué, que rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito durante o duelo contra o Nice, vencido pelo time parisiense por 3 a 2. O jogador caiu no gramado com fortes dores logo depois de marcar um gol e deixou o campo de maca, visivelmente muito abalado.

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O jornal francês "L'Équipe" revelou que os exames iniciais realizados por Doué apontaram uma lesão grave no joelho, provavelmente uma ruptura do ligamento cruzado anterior, e acrescentou que o jogador ficará vários meses fora de combate.

O atleta passará por uma ressonância magnética no domingo para determinar com precisão a natureza e o grau da lesão, antes de qualquer anúncio oficial do clube.

A lesão aconteceu aos 40 minutos, poucos minutos depois de Doué marcar o segundo gol do Paris Saint-Germain. O atacante francês caiu no gramado gritando de dor e segurando o joelho direito, em uma cena que preocupou os companheiros e os membros da comissão técnica, sobretudo porque o jogador parecia ter consciência da gravidade da lesão, antes de a equipe médica intervir para retirá-lo de campo.

As declarações do espanhol Luis Enrique, técnico do Paris Saint-Germain, não esconderam o tamanho da preocupação em torno da lesão do jogador. O treinador a classificou como grave e ressaltou a necessidade de aguardar os resultados dos exames médicos antes de um diagnóstico definitivo.

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"Temos que esperar os resultados dos exames de amanhã, mas é uma lesão grave, isso está claro. Nós vimos pela televisão", disse após a partida, acrescentando que lesões como essa fazem parte da natureza do futebol profissional.

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Luis Enrique contou ainda que conversou com Doué após a lesão e demonstrou confiança na capacidade do jogador de se recuperar e voltar aos gramados ainda mais forte: "Tenho certeza de que ele vai se recuperar totalmente e voltar mais forte do que antes. Conversei com ele, e agora ele está no vestiário. Temos que esperar os resultados dos exames finais para saber com precisão a natureza da lesão".

A lesão aumenta o drama do Paris Saint-Germain, que já não conta com o georgiano Khvicha Kvaratskhelia. Ele rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito no confronto contra o Barcelona, em 20 de outubro, e depois passou por cirurgia, com previsão de ficar fora até o fim da temporada. Assim, a possibilidade de Doué ter sofrido a mesma lesão se torna mais uma fonte de preocupação para o time parisiense.

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Doué vinha fazendo um ótimo início de temporada e manteve a boa fase goleadora diante do Nice. Ele marcou depois que o Paris Saint-Germain empatou com um pênalti cobrado por Senny Mayulu aos 31 minutos. O gol do atacante francês saiu no minuto seguinte, ao concluir com sucesso um contra-ataque rápido, antes de sua participação ser interrompida pela lesão, que ofuscou a vitória da equipe.

Apesar da saída de Doué, o Paris Saint-Germain conseguiu fechar o confronto em 3 a 2, depois que Ferran Torres marcou aos 85 minutos e Ali Abdi diminuiu aos 90. Com isso, a equipe alcançou a 12ª vitória consecutiva em todas as competições, a oitava no Campeonato Francês, e reforçou a liderança da competição, com 5 pontos de vantagem sobre o Lille. Mas a alegria pela vitória perdeu espaço diante da preocupação com o tempo de ausência de um de seus principais nomes no ataque.