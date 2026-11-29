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O Barcelona sofreu um novo golpe no duelo contra o Deportivo La Coruña, no Riazor, depois que um de seus principais jogadores precisou deixar a partida antes do fim por causa de dores que o obrigaram a pedir substituição. O episódio gera preocupação na comissão técnica comandada por Hansi Flick, que aguarda para saber a gravidade da lesão e o impacto que ela pode ter sobre o jogador nos próximos tempos.

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Segundo o jornal espanhol Mundo Deportivo, Frenkie de Jong sentiu dores durante a partida, válida pelo Campeonato Espanhol, e fez sinal com a mão pedindo para ser substituído. Flick decidiu tirá-lo aos 65 minutos e colocou Andreas Christensen em seu lugar. Ainda não se sabe qual é a natureza da lesão sofrida pelo meio-campista holandês.

A saída de De Jong aconteceu em um momento em que o Barcelona não queria perder um de seus titulares, sobretudo pelo papel que o jogador desempenha na organização das jogadas e na ligação entre os setores do time. Ele é uma das opções mais importantes de Flick no meio-campo, graças à capacidade de manter a posse de bola, de se movimentar sob pressão e de contribuir para a construção dos ataques desde a defesa.

A cena do jogador mancando ao deixar o gramado levantou o temor de que se trate de uma lesão mais séria do que um simples incômodo passageiro. No entanto, os primeiros indícios não esclareceram a natureza do problema, e ainda não estão claros nem a sua gravidade nem o possível tempo de ausência. A situação dele só será definida com precisão após a avaliação médica e os exames.

O Barcelona aguarda o resultado dos exames médicos nas próximas horas. Se a gravidade da lesão de De Jong for confirmada, a comissão técnica poderá ter de refazer seus planos para o meio-campo e buscar alternativas adequadas para suprir a ausência do jogador, em um momento em que o time tenta manter seus titulares em condições de jogo e evitar perder mais atletas por lesão.