A Roma sofreu um duro golpe após a confirmação da ausência de seu astro argentino Paulo Dybala por várias semanas, em decorrência de uma lesão muscular sofrida durante o confronto com o Real Madrid na Liga dos Campeões da Europa, o que coloca a comissão técnica comandada por Gian Piero Gasperini diante de um novo desafio no período que se avizinha.

De acordo com o site "Calciomercato", os exames médicos aos quais Dybala foi submetido revelaram uma lesão muscular leve, depois que ele sentiu um desgaste durante o confronto com o time merengue, sendo substituído no intervalo da partida.

Gasperini confirmou a ausência do jogador durante a coletiva de imprensa que antecedeu o confronto europeu contra o Slovan Bratislava, manifestando sua esperança de uma recuperação rápida, antes de os exames revelarem que ele precisará de mais tempo para voltar aos gramados.

O técnico da Roma afirmou: "Eu esperava que ele se recuperasse mais rápido, mas os exames realizados ontem revelaram uma lesão leve, e levará algumas semanas até que ele fique disponível para atuar".

A ausência de Dybala representa uma perda importante para a Roma, especialmente por ele ter sido um dos elementos fundamentais no elenco da equipe desde o início da temporada, o que obriga Gasperini a buscar as alternativas adequadas para compensar a ausência do atacante argentino nas próximas semanas.