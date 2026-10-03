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Torino FC v AS Roma - Serie A 2026/27Getty Images Sport
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Golpe duro para a Roma antes do confronto com o Real Madrid

G. Gasperini
B. Cristante
Roma x Real Madrid
Roma
Real Madrid
Liga dos Campeões
Itália
Espanha

Gasperini em apuros

A Roma recebeu um duro golpe poucos dias antes do aguardado confronto contra o Real Madrid na Liga dos Campeões, após se confirmar a ausência de um dos principais nomes do seu meio-campo na próxima partida, em meio a crescentes dúvidas sobre sua capacidade de estar presente no duelo europeu.

Bryan Cristante desfalca a Roma na próxima partida contra o Como, fora de casa, por causa de uma lesão no joelho, e suas chances de participar do jogo contra o Real Madrid parecem reduzidas, a menos que ocorra uma melhora repentina em seu estado nos próximos dias.

De acordo com o site francês "Foot Mercato", citando o jornal "La Gazzetta dello Sport", o capitão da Roma sofre de uma inflamação no joelho direito, após já ter se queixado de dores na parte inferior das costas durante o último período de paralisação para os jogos de seleções.

A ausência de Cristante representa um golpe importante para o técnico Gian Piero Gasperini, especialmente porque o jogador conseguiu, desde o início da temporada, se impor como peça fundamental no meio-campo, graças à sua capacidade de cumprir funções defensivas, construir o jogo e contribuir nas bolas paradas.

Tudo indica que o holandês Marten de Roon é o principal candidato a substituir Cristante, e ele poderá ter a oportunidade de disputar sua primeira partida como titular com a camisa da Roma, com a expectativa de que atue ao lado de Manu Koné no meio de campo.



Mas Gasperini também estuda outra opção, que consiste em escalar Niccolò Pisilli, cabendo ao treinador tomar sua decisão final de acordo com as necessidades da equipe nas próximas duas partidas.

A ausência de Cristante continua sendo uma verdadeira fonte de preocupação para a Roma, sobretudo porque a equipe se prepara para um confronto de peso contra o Real Madrid, uma partida na qual Gasperini precisa de todos os seus titulares para enfrentar o poderio ofensivo e técnico do time espanhol.

Por enquanto, a Roma aguarda a evolução do estado de Cristante, na esperança de recuperá-lo antes do compromisso europeu, mas o certo é que sua ausência, caso persista, privará a equipe de um jogador cuja presença e influência se tornaram uma das principais armas de Gasperini desde o início da temporada.


#JVEDGPGCSGPSequência
1
PSGPSGPSG
110061+53
V
2
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
110050+53
V
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
V
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
V
5
ComoComoCOM
110041+33
V
6
StuttgartStuttgartSTU
110031+23
V
6
SportingSportingSCP
110031+23
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
9
LensLensRCL
110032+13
V
9
BétisBétisBET
110032+13
V
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
V
16
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
V
17
RomaRomaROM
10101101
E
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
E
19
PSVPSVPSV
10101101
E
19
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
E
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
D
22
Club BruggeClub BruggeCLB
100123-10
D
22
Slavia PragaSlavia PragaSLP
100123-10
D
22
LilleLilleLIL
100123-10
D
25
Inter de MilãoInter de MilãoINT
100112-10
D
25
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
100112-10
D
27
LASKLASKLAS
100101-10
D
27
NapoliNapoliNAP
100101-10
D
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
D
29
VikingVikingVIK
100113-20
D
31
PortoPortoPOR
100102-20
D
32
LeipzigLeipzigRBL
100114-30
D
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
D
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
D
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
D
36
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
100105-50
D
Classificação às quartas de final


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