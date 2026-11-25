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As notícias que vêm dos bastidores do Celtic não foram boas para o ponta egípcio Haissem Hassan. Enquanto ele se preparava para aproveitar uma nova chance de se firmar, a decisão mais recente do clube sobre o português Jota mudou todos os planos e o colocou diante de um teste muito mais difícil do que esperava.

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O início de Hassan em Parkhead foi difícil. O jogador chegou no meio do ano passado, em uma negociação de 6 milhões de libras esterlinas, valor que pode aumentar consideravelmente com os bônus, o que colocou sobre ele uma grande pressão desde o primeiro dia.

Hassan mostrou alguns lampejos do seu talento, e não há dúvida de que é um jogador habilidoso, com velocidade e técnica. No entanto, não apresentou um desempenho regular o suficiente, sobretudo para um atleta do seu porte e do seu valor. Foi isso que o técnico Martin O'Neill deixou claro ao decidir tirar o ponta da lista de relacionados nas duas últimas partidas.

Em declarações reproduzidas pela rede escocesa "The Celtic Bhoys", O'Neill afirmou que a segunda decisão se deveu ao fato de o ponta ter voltado da Data Fifa depois da maioria dos jogadores. Mas também deixou bem claro que Hassan precisa se dedicar mais e brigar mais pela sua posição.

Ainda assim, O'Neill prometeu que o jogador da seleção egípcia entraria em campo na partida da Europa League da quinta-feira à noite contra o Torinsi, um jogo em que o Celtic precisa muito vencer, depois de somar apenas três pontos em quatro rodadas. A expectativa era de que Hassan pudesse começar como titular nesse confronto decisivo.

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Porém, as chances de o egípcio entrar em campo diminuíram bastante com o retorno de Jota ao cenário, segundo a rede escocesa.

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Jota foi incluído na lista do Celtic para a Europa League após a lesão no tornozelo de Mika Bauer, que vai deixá-lo fora dos gramados por até dez semanas. O regulamento da competição permite que os clubes substituam qualquer jogador que sofra uma lesão grave que o afaste durante todo o período de inscrição de atletas, que vai até meados de dezembro, aproximadamente.

O retorno de Jota veio em um momento extremamente delicado para Hassan. O astro português não fez sua melhor atuação contra o St. Mirren, mas o trio ofensivo que formou com Yang Hyun-jun e Camilo Durán pareceu muito promissor, e O'Neill pode se inclinar a apostar nessa formação com regularidade daqui em diante.

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Isso é tudo de que Hassan não precisa, já que ele quer ser titular com mais frequência e provar seu valor. A expectativa é de que o ponta ganhe alguns minutos com regularidade, mas é improvável que comece jogando no lugar de Jota ou de Yang neste momento.

O único fator que pode jogar a favor de Hassan é que Jota ainda está recuperando a plena forma física, e O'Neill talvez ainda não tenha recebido o sinal verde para escalar o astro português duas vezes na mesma semana, principalmente em uma partida europeia, com as viagens e o desgaste envolvidos.