Apesar da emocionante vitória do Paris Saint-Germain sobre o Barcelona (4 a 2), ontem, terça-feira, pela Liga dos Campeões da Europa, o clube francês aguarda com enorme preocupação o diagnóstico da lesão de seu astro georgiano Khvicha Kvaratskhelia.

Kvaratskhelia deixou o gramado do Parque dos Príncipes lesionado após uma forte colisão com Xavi Espart, jogador do Barcelona, o que levanta sérios temores sobre a possibilidade de ter sofrido uma ruptura do ligamento cruzado, segundo informou a rede "Foot Mercato".

O ponta do Paris caiu imediatamente ao chão, lesionado no joelho, e as imagens causaram enorme preocupação, já que o jogador georgiano, que foi substituído aos 59 minutos, sentia fortes dores e não conseguia nem colocar o pé no chão.

Os primeiros relatos não foram tranquilizadores, já que o "Foot Mercato" citou o jornal "L'Équipe" ao afirmar que os exames iniciais realizados após a partida geraram sérias preocupações entre as pessoas próximas ao jogador, a ponto de agora temerem uma ruptura do ligamento cruzado no joelho.

Várias pessoas próximas ao internacional georgiano manifestaram sua preocupação diante desse cenário na noite de terça-feira. No entanto, ainda não se chegou a um diagnóstico definitivo, e a diretoria do Paris Saint-Germain prefere aguardar os resultados de mais exames antes de emitir qualquer comunicado.

Kvaratskhelia deverá passar por um exame de ressonância magnética nesta quarta-feira para determinar com precisão a natureza de sua lesão e a possível duração de sua ausência.

Caso se confirme a ruptura do ligamento cruzado, as consequências serão graves para o técnico Luis Enrique e sua equipe, já que essa lesão afasta Kvaratskhelia dos gramados por vários meses, ameaçando seriamente sua participação no restante da temporada.



