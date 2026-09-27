Golpe duro: lesão de Nawaf Al-Aqidi abala o Al-Nassr e a seleção da Arábia Saudita

A lesão de Nawaf Al-Aqidi não foi um mero detalhe passageiro na estreia da seleção saudita no Campeonato do Golfo 27, depois que os exames médicos adicionais revelaram a existência de uma leve ruptura na articulação do cotovelo e da mão, colocando o goleiro diante de um novo período de tratamento e reabilitação e, ao mesmo tempo, abrindo uma porta de questionamentos sobre as opções do Al-Nassr e da seleção durante a próxima fase.

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Os exames realizados no domingo, após a redução do inchaço na região da lesão, mostraram detalhes mais precisos sobre a condição de Al-Aqidi, depois que os primeiros exames haviam confirmado que ele sofreu uma lesão no cotovelo direito, lesão que o obrigou a deixar a concentração da seleção saudita em Jidá na sexta-feira.

De acordo com o que noticiaram fontes do "Al-Riyadiya", a lesão precisa de cerca de cinco semanas de tratamento e reabilitação.

A lesão remonta ao minuto 78 do confronto contra o Kuwait, quando Al-Aqidi tentou afastar uma bola cruzada após uma cobrança de falta, antes de se lesionar e deixar o campo. Apesar de a cena, em seu início, não sugerir uma ausência prolongada, os exames posteriores revelaram uma leve ruptura, transformando a lesão de uma simples saída forçada durante uma partida em um período de ausência que influencia os cálculos das comissões técnica e médica.

O impacto da ausência de Al-Aqidi não se limita ao tempo de tratamento, pois as atenções se voltam agora para o próximo passo em seu programa de reabilitação, havendo uma tendência de enviá-lo para fora da Arábia Saudita para concluir o tratamento e a reabilitação.

O país e o médico que assumirão a tarefa serão definidos após a coordenação e o acordo entre as comissões médicas do Al-Nassr e da seleção saudita, em um passo que reflete a importância de se chegar ao programa mais adequado para o retorno do goleiro.

A ausência de Al-Aqidi ocorre em um momento em que o Al-Nassr e a seleção saudita precisam do maior grau possível de estabilidade na posição de goleiro, especialmente porque o arqueiro passou a fazer parte dos cálculos das duas equipes, o que torna o período das próximas cinco semanas uma fase importante na definição do formato das opções disponíveis e da capacidade das alternativas de lidar com a ausência sem que a situação se transforme em uma crise maior.

Entre uma lesão que começou com uma tentativa de afastar uma bola e terminou com uma ruptura que precisa de semanas de reabilitação, Nawaf Al-Aqidi entra agora em uma fase diferente, cujo lema é a recuperação da prontidão em vez da rapidez do retorno, pois a decisão médica nos próximos dias e a escolha do local de reabilitação e do médico responsável pelo programa serão parte essencial do caminho do goleiro rumo ao retorno, enquanto o Al-Nassr e a seleção saudita aguardam a conclusão dessa jornada com o menor impacto possível em seus cálculos.