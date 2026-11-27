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O Tottenham Hotspur sofreu mais um duro golpe antes de entrar na fase mais difícil da temporada: foi confirmado que o brasileiro Savio, um dos destaques do time, vai desfalcar a equipe na sequência apertada de jogos da Premier League no período de Natal, por causa da reincidência de uma lesão na parte posterior da coxa.

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A notícia, anunciada pelo técnico Roberto De Zerbi nesta sexta-feira, caiu como uma bomba entre os torcedores dos Spurs, que aguardavam ansiosamente a volta do jovem jogador depois de seis semanas inteiras longe dos gramados.

Savio havia voltado a atuar pelo time em uma partida oficial pela primeira vez em seis semanas na vitória por 2 a 0 sobre o Ipswich Town, em casa, no último fim de semana. Ele entrou aos 64 minutos, muito festejado pela torcida, que via em seu retorno um grande reforço para a equipe.

A alegria, porém, durou pouco. O brasileiro precisou deixar o campo apenas dois minutos antes do fim da partida, ao sentir fortes dores no mesmo local da lesão anterior, o que gerou preocupação nas comissões técnica e médica do clube.

Na entrevista coletiva de pré-jogo antes da partida de domingo contra o Sunderland, De Zerbi confirmou que se trata de uma recaída de uma lesão anterior na parte posterior da coxa. Com isso, Savio perderá todo o período de festas, justamente quando o Tottenham disputa uma grande quantidade de jogos decisivos.

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Em tom de lamento, o treinador italiano disse: "É uma situação difícil de aceitar. Ele é um bom jogador e está sofrendo com essas novas lesões, mas isso faz parte do futebol".

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De Zerbi acrescentou que, apesar da situação complicada, o clube vai ficar ao lado do jogador durante o tratamento e oferecer todo o apoio necessário para que ele volte mais forte do que antes.

O treinador evitou estabelecer um prazo exato para a recuperação do jogador de 22 anos, mas indicou que ela pode levar entre 50 e 80 dias, um período longo que fará o time ficar sem ele em uma fase muito importante da temporada.

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Ainda assim, De Zerbi fez questão de transmitir otimismo e garantiu que Savio será peça fundamental na reta final da temporada, quando voltar em plena forma física e totalmente apto.

"Sabemos que a ausência dele vai pesar, mas confiamos na capacidade dele de voltar com força. É um jogador talentoso, tem uma grande mentalidade e vai trabalhar duro para voltar no seu melhor nível", afirmou.

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O desfalque coloca De Zerbi diante de um grande desafio, já que ele terá de encontrar alternativas no ataque capazes de suprir a velocidade e a habilidade de Savio no terço final do campo, sobretudo diante da maratona de jogos seguidos no Campeonato Inglês.

A lesão também levanta dúvidas sobre a condição física do jogador, depois de repetidos problemas na parte posterior da coxa em um curto espaço de tempo, o que pode levar o departamento médico a rever seu programa de recuperação.

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No fim das contas, a torcida do Tottenham terá de esperar bastante até ver Savio novamente com a camisa do time, mas fica a esperança de que este seja o último retorno e de que o brasileiro volte para conduzir a equipe na reta decisiva da temporada.