Relatos da imprensa revelaram novas surpresas relacionadas à presença da torcida antes do aguardado confronto entre a seleção da Arábia Saudita e sua similar do Catar, na semifinal da Copa do Golfo 27, em meio a comentários sobre dificuldades enfrentadas pelos torcedores que desejam obter os ingressos da partida.

De acordo com o que foi mencionado pelo canal saudita "Al Arabiya", a procura pela compra dos ingressos para o confronto entre Arábia Saudita e Catar foi descrita como fraca até o momento, diante da existência de problemas técnicos enfrentados pelos torcedores durante a etapa de pagamento, o que causou dificuldade na conclusão do processo de compra dos ingressos para alguns torcedores.

O canal esclareceu que os problemas técnicos aparecem especificamente durante a etapa de pagamento, o que afeta o processo de reserva dos ingressos apesar do desejo dos torcedores de acompanhar o confronto das arquibancadas, especialmente porque a partida tem grande importância por ser um dos confrontos mais importantes do torneio.

Ao mesmo tempo, a "Al Arabiya" revelou a distribuição de 16.600 ingressos gratuitos para os torcedores sauditas, em uma medida que visa reforçar a presença dos torcedores da Arábia Saudita nas arquibancadas e apoiar a seleção durante o aguardado confronto diante da similar do Catar.

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A fonte acrescentou que a Federação Catari de Futebol comprou 700 ingressos, a fim de distribuí-los para os torcedores cataris presentes em Jidá, com o objetivo de garantir uma presença de torcida de apoio à seleção do Catar durante a partida da semifinal diante da seleção da Arábia Saudita.

Os torcedores aguardam o confronto entre Arábia Saudita e Catar em meio a um clima excepcional, diante da busca das duas seleções por garantir a vaga de classificação para a partida final da Copa do Golfo 27, enquanto a questão da presença da torcida continua sendo um dos assuntos que recebem grande atenção antes do apito inicial.