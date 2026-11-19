Compartilhar Siga GOAL no Google

O Manchester City não vive bons momentos, seja dentro de campo, onde sofreu 3 derrotas consecutivas na Premier League, que o deixaram 6 pontos atrás do Arsenal, seja fora dele.

Publicidade

Enquanto aguarda novidades sobre sua condenação por infrações financeiras, o clube terá o acordo que apresentou há alguns meses analisado em meados de dezembro e poderá sofrer punições em 2027 caso esse acordo não seja bem-sucedido.

De acordo com o jornal AS, os rivais do Manchester City começaram a se movimentar e a tomar medidas nesse caso, e o primeiro deles foi o grupo Apollo Global Management, que passou de parceiro a adversário.

O grupo de investimentos norte-americano, que havia chegado às fases finais das negociações com o City Football Group, cancelou um empréstimo, previsto em US$ 2 bilhões, ao proprietário do Manchester City, depois que a Comissão Independente anunciou a condenação do clube por violar as regras financeiras da Premier League, segundo informou o jornal Financial Times.

O valor que deixou de entrar ultrapassa 1,8 bilhão de euros, o que evidencia a incerteza que cerca o futuro financeiro do Manchester City.

Publicidade Publicidade

A decisão da Apollo de não seguir adiante com o negócio representou mais um duro golpe para o Manchester City, já que o grupo havia acertado no ano passado, por meio de seu braço de investimentos Apollo Sports Capital, tornar-se o maior acionista do Atlético de Madrid.

Tópicos relacionados

O empréstimo que seria concedido ao clube inglês proporcionaria liquidez adicional ao City Football Group, além de ser utilizado para refinanciar as linhas de crédito atuais. Mas esse golpe econômico não será o último para o Manchester City.

Esperava-se que os demais clubes da Premier League se alinhassem a Richard Masters, CEO da competição, sobretudo porque muitos deles se preparam para processar o Manchester City individualmente assim que forem conhecidas as punições que serão impostas ao clube, bem como a decisão sobre o acordo que ele apresentou.

Publicidade

A situação chegou ao ponto de se acertar uma cobertura financeira para Masters, segundo revelou o The Athletic, após uma reunião realizada nesta quinta-feira em Londres, com a presença de proprietários e dirigentes dos clubes. De acordo com o veículo, Richard Masters contará com cobertura financeira caso seja alvo de uma ação judicial.

Em outras palavras, os clubes ingleses concordaram em cobrir as despesas jurídicas do conselho da Premier League, formado pela presidente Alison Brittain e pelos membros não executivos Mai Fyfield, Dharmash Mistry e Matthew Ryder, caso os patrocinadores do City decidam processá-los a título pessoal.

Publicidade

A Etihad Airways, principal patrocinadora do clube, é uma das partes que podem recorrer a essa medida.

A verdade é que o caso do City não saiu barato para nenhum dos lados. Ao longo do processo, Manchester City e Premier League já tiveram gastos superiores a 100 milhões de libras esterlinas, o equivalente a mais de 118 milhões de euros.

Publicidade

Em setembro passado, o jornal The Guardian acrescentou: "A expectativa é que os custos da Premier League ultrapassem 70 milhões de libras esterlinas".

O jornal The Times havia informado, em 2025, que os custos jurídicos das investigações e das audiências de arbitragem envolvendo Chelsea, Everton, Nottingham Forest e Leicester City, além do Manchester City, custaram à Premier League cerca de 60 milhões de euros.

Publicidade

Apesar de tudo isso, a parte que sair vitoriosa do embate entre a Premier League e o Manchester City espera recuperar cerca de 70% de suas despesas judiciais junto à parte derrotada.

Em outras palavras, se o Manchester City não conseguir provar sua inocência, não terá apenas gastado somas enormes com advogados em vão: o clube também terá de pagar cerca de 50 milhões de libras esterlinas, o equivalente a quase 60 milhões de euros, à Premier League a título de indenização.