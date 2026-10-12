O Manchester United sofreu um novo golpe em sua preparação para o duelo contra o Atlético de Madrid na Liga dos Campeões, após a ausência de Kobbie Mainoo e Luke Shaw nos treinos, o que levantou dúvidas sobre a possibilidade de ambos ficarem à disposição para a aguardada partida e aumentou a pressão sobre o técnico Michael Carrick.

Espera-se que o clube defina a situação dos jogadores quanto à viagem à capital espanhola mais tarde, em meio à expectativa sobre as condições de ambos para disputar o confronto no qual a equipe aposta para recuperar o equilíbrio depois de um início de temporada irregular.

Apesar da ausência de Shaw nos treinos, o clube esclareceu que o jogador tinha um dia de descanso programado, após ter sido titular no empate por 1 a 1 com o Tottenham, pela Premier League, no sábado, antes de ser substituído por Ayden Heaven nos acréscimos.

O lateral inglês já havia desfalcado o Manchester United na partida contra o Sabah, na fase de liga da Liga dos Campeões, no mês passado, por causa de lesão, o que faz com que sua situação seja acompanhada de perto antes do próximo jogo.

Por outro lado, a ausência de Mainoo gerou ainda mais preocupação, já que o meio-campista disputou a partida inteira contra o Tottenham sem apresentar sinais claros de lesão, antes de desfalcar a sessão de treinos da manhã de segunda-feira.

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A comissão técnica aguarda a situação da dupla antes da viagem à Espanha, diante da necessidade do Manchester United de obter estabilidade técnica e evitar a perda de peças importantes em um momento decisivo da temporada, enquanto Carrick busca montar a melhor escalação possível para enfrentar o Atlético de Madrid.