Golpe duplo para o Al-Gharafa: Al-Ahli recupera duas armas antes do confronto asiático!

O Al Ahli recebeu um grande reforço antes do aguardado confronto contra o Al Gharafa, do Catar, na segunda-feira, pela terceira rodada da Liga dos Campeões da Ásia de Elite, após os treinos da equipe registrarem o retorno do senegalês Édouard Mendy, goleiro, e do brasileiro Wenderson Galeno, ponta ofensivo, depois de um período de ausência por lesão.

Segundo fontes exclusivas do jornal "Al Riyadiyah", a dupla participou integralmente da sessão de treinos no domingo, após concluírem seus programas de tratamento e reabilitação, aproximando-se do retorno aos planos da equipe no próximo desafio asiático.

Apesar da condição física de Mendy e Galeno, a decisão de escalá-los diante do Al Gharafa ainda não foi definida, já que se espera que o holandês Marino Pušić, técnico do Al Ahli, determine a situação final dos dois durante a reunião técnica que antecede o confronto em algumas horas, de acordo com suas necessidades e planos para a partida.

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Por outro lado, o Al Ahli sofreu um golpe no quesito desfalques, após se confirmar a continuidade da ausência do turco Merih Demiral, de Saleh Abu Al Shamat e de Nayef Masoud, enquanto o trio segue com os programas de tratamento e reabilitação, sem terem completado a condição necessária para retornar à ação.

Demiral sofre de uma lesão na articulação do pé que teve durante os treinos que antecederam o confronto contra o Al Khaleej, no último sábado, pela 11ª rodada da Liga Roshn Saudita, enquanto a lesão na articulação do ombro afastou Saleh Abu Al Shamat das duas últimas partidas da equipe, diante do Al Fayha e do Al Khaleej.

Já Nayef Masoud segue se recuperando de uma lesão na articulação do pé que o impediu de participar de quatro partidas no campeonato, além do confronto contra o Al Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, na competição continental, permanecendo fora dos planos do Al Ahli diante da equipe catariana.

A equipe de Jidá encerrou sua preparação para o confronto com uma última sessão de treinos, durante a qual a comissão técnica concentrou esforços em dar os retoques finais aos aspectos técnicos e táticos, em meio à expectativa pela situação da dupla que retorna, diante da importância de alcançar um resultado positivo que fortaleça a posição do Al Ahli na competição asiática.

O Al Ahli ocupa a quinta posição no grupo do Oeste, com quatro pontos, após iniciar sua campanha com o empate por 1 a 1 diante do Pakhtakor, do Uzbequistão, antes da vitória sobre o Al Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, pelo placar de 3 a 1. Por outro lado, o Al Gharafa entra no confronto sob grande pressão, após perder as duas primeiras partidas, diante do Al Hilal por 2 a 1, e depois diante do Esteghlal de Teerã pelo mesmo placar, permanecendo sem nenhum ponto.