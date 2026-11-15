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Golpe duplo: confirmada a ausência de dupla da Argélia no duelo contra o Togo

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A seleção da Argélia sofreu um duplo baque, após a confirmação da ausência de duas de suas estrelas na partida contra o Togo, marcada para o dia 17 de novembro, pelas eliminatórias da Copa Africana de Nações.

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A seleção da Argélia conquistou uma valiosa vitória diante de sua visitante, a seleção do Togo, por um a zero, na partida que reuniu as duas equipes na noite de sábado no estádio Hocine Aït Ahmed, pela terceira rodada das eliminatórias de classificação para a Copa Africana de Nações de 2027, que será realizada em Uganda, Quênia e Tanzânia.

Anis Hadj Moussa (Feyenoord), que foi titular e deu a assistência decisiva diante do Togo (1 a 0) no sábado, ficará de fora do jogo de volta em Lomé na noite de terça-feira.

 A seleção argelina anunciou a ausência de Anis na partida em um comunicado oficial, assim como Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen). Ambos os jogadores estão lesionados.

Os dois jogadores haviam se lesionado na noite anterior, e os exames médicos realizados na manhã de domingo confirmaram que não estavam aptos para a próxima partida.

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 A vitória sobre o Togo garante a classificação da seleção argelina para a Copa Africana de Nações de 2027.

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Vitória valiosa em solo argelino

Rami Bensebaini marcou o único gol da partida, conduzindo a Argélia à conquista de três pontos importantes com os quais reforçou a liderança do Grupo 9, depois de elevar sua pontuação para 7 pontos, enquanto o Togo estacionou nos 3 pontos, na terceira colocação.

A Zâmbia ocupa a segunda posição com 4 pontos, enquanto a seleção do Burundi fecha a classificação do grupo com dois pontos, com a Argélia mantendo distância na liderança após três rodadas das eliminatórias.

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A Argélia começou a partida com pressão ofensiva em busca de um gol cedo, e teve a primeira chance aos 12 minutos, quando Anis Hadj Moussa soltou um chute de fora da área, mas a bola chegou fraca às mãos do goleiro Barcola.

A seleção argelina desperdiçou uma oportunidade clara de abrir o placar aos 23 minutos, depois de a bola chegar a Mohamed El Amine Amoura dentro da pequena área, deixando-o cara a cara com o goleiro, mas ele chutou rasteiro e a bola passou estranhamente ao lado da trave.

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Antes do fim do primeiro tempo, Amine Gouiri quase deu a vantagem à Argélia, depois de subir para um cruzamento enviado por Nabil Bentaleb aos dois minutos dos acréscimos, mas sua cabeçada passou raspando a trave, encerrando a primeira etapa no empate sem gols.

No início do segundo tempo, a seleção do Togo tentou surpreender os donos da casa e quase abriu o placar aos 58 minutos, depois de Laba subir para um cruzamento dentro da área, mas sua cabeçada passou ao lado da trave.

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A resposta argelina veio rápida por meio de Gouiri, que conseguiu driblar o goleiro antes de chutar em direção às redes, mas a defesa interveio e afastou para escanteio.

A seleção argelina seguiu pressionando até conseguir decifrar a defesa do Togo aos 76 minutos, depois de Hadj Moussa enviar um cruzamento preciso dentro da área, que Bensebaini completou com uma forte cabeçada que alojou a bola nas redes, decretando a vantagem dos donos da casa com o gol que definiu o confronto a seu favor.

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Com essa vitória, a Argélia reforçou sua posição na liderança do Grupo 9, antes de o confronto entre as duas seleções se renovar na próxima terça-feira, quando a Argélia visitará o Togo na capital Lomé, pela quarta rodada das eliminatórias.

 

 

 