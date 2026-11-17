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O Al-Ahli não poderá contar com dois de seus principais astros no aguardado clássico contra o rival tradicional Al-Nassr.

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O Al-Ahli recebe o rival Al-Nassr na próxima sexta-feira, no Estádio Al-Inma, em Jidá , em partida adiada da nona rodada da Liga Roshn.

A cerca de 72 horas do jogo, o jornal saudita "Asharq Al-Awsat" confirmou que o ponta Saleh Abu Al-Shamat e o meio-campista armênio Eduard Spertsyan, astros do Al-Ahli, estão fora do clássico.

Segundo o jornal, os dois jogadores não concluíram o programa de recuperação e não estarão em plenas condições para a partida contra o Al-Nassr, após as lesões sofridas nas últimas semanas.

Spertsyan sofreu uma ruptura no músculo adutor durante o empate sem gols do Al-Ahli com o Al-Sadd, do Catar, em 2 de novembro, pela quarta rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Ásia Elite.

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Por causa da lesão, o armênio desfalcou sua seleção na atual Data Fifa, nos jogos contra Chipre e Letônia, pela Liga das Nações da Uefa. Ele passou por um intenso programa de tratamento e recuperação sob a supervisão do departamento médico da seleção, em conjunto com o departamento médico do Al-Ahli.

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As duas equipes médicas trabalharam para recuperar Spertsyan da melhor forma possível, para que ele voltasse aos gramados com segurança e sem risco de nova lesão, o que não seria possível antes do clássico contra o Al-Nassr.

Spertsyan é uma das peças importantes nos planos do holandês Marino Pušić, técnico do Al-Ahli, graças à sua capacidade de criação, à movimentação entre as linhas e à participação na construção das jogadas ofensivas.

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O meia armênio disputou 17 partidas pelo Al-Ahli desde o início da atual temporada, com 3 gols marcados e 7 assistências.

Já Saleh Abu Al-Shamat sofreu uma lesão no ombro na vitória do Al-Ahli por 3 a 1 sobre o Al-Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, em 12 de outubro, pela segunda rodada da fase de liga da competição continental.

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A lesão tirou o jovem ponta dos jogos contra Al-Fayha, Al-Khaleej e Al-Shabab, pela Liga Saudita Roshn, e das partidas contra os catarianos Al-Gharafa e Al-Sadd, pela Liga dos Campeões da Ásia Elite.

Abu Al-Shamat também não pôde se juntar à seleção saudita na atual Data Fifa, já que passava por um programa de recuperação na esperança de estar à disposição para o clássico contra o Al-Nassr, o que acabou não sendo possível.

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Saleh Abu Al-Shamat disputou 12 partidas pelo Al-Ahli desde o início da atual temporada, com um gol marcado e uma assistência.

As ausências simultâneas de Spertsyan e Abu Al-Shamat representam um duro golpe para o Al-Ahli no clássico contra o Al-Nassr, sobretudo porque a partida será decisiva para o time voltar à briga pelo título da Liga Roshn nesta temporada.

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O Al-Ahli ocupa a sexta colocação na tabela do Campeonato Saudita, com 21 pontos, conquistados em 7 vitórias e 4 derrotas, 9 pontos atrás do líder Al-Hilal.

O Al-Nassr, por sua vez, é o terceiro colocado, com 28 pontos, dois a menos que o Al-Hilal, e atrás do vice-líder Al-Qadsiah apenas no saldo de gols.