Golpe duplo abala o Paris: Enrique em apuros antes do confronto com o Barcelona

O Paris Saint-Germain voltou do estádio do Strasbourg com uma vitória preciosa por 3 a 1, pela sétima rodada do Campeonato Francês, mas sofreu um golpe preocupante por conta das lesões, apenas três dias antes do aguardado confronto com o Barcelona na Liga dos Campeões.

A rede francesa "RMC Sport" informou que a equipe parisiense, que decidiu a partida graças ao brilho dos reservas, encerrou a noite em meio a preocupações com a condição física de vários de seus jogadores, sobretudo o lateral português Nuno Mendes e o ponta francês Magnes Akliouche.

Apesar da dificuldade da partida e da escalação modificada utilizada pelo técnico Luis Enrique, o Paris Saint-Germain conseguiu virar o resultado e vencer por 3 a 1, com a contribuição dos reservas Ousmane Dembélé e Désiré Doué, mas o triunfo não veio sem problemas antes do aguardado teste europeu.

Lesão de Nuno Mendes atrapalha os planos de Luis Enrique

Nuno Mendes deixou o campo lesionado nos minutos finais, o que gerou preocupação dentro da comissão técnica, especialmente com a aproximação do decisivo duelo contra o Barcelona na Liga dos Campeões.

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Luis Enrique declarou, na entrevista coletiva após a partida: "Espero que a lesão não seja grave. Vamos avaliar a situação amanhã, e não queríamos arriscar".

A situação ficou ainda mais complicada depois que o Paris Saint-Germain esgotou suas substituições, já que a equipe foi obrigada a completar os minutos restantes com 10 jogadores após a saída do lateral português, à espera de que se esclareça a natureza de sua lesão e sua condição de estar à disposição para o próximo jogo.

Entrada forte gera polêmica sobre a lesão de Akliouche

As preocupações do Paris Saint-Germain não se limitaram à lesão de Nuno Mendes, já que Magnes Akliouche sofreu uma lesão no tornozelo nos primeiros minutos do confronto, após uma entrada forte do jogador do Strasbourg Guéla Doué.

A cena provocou insatisfação dentro do clube parisiense, em meio a questionamentos sobre a não aplicação do cartão vermelho ao jogador do Strasbourg.

O replay mostrou que o pé de Doué ficou preso no tornozelo de Akliouche durante a tentativa de alcançar a bola.

As duas lesões colocam Luis Enrique diante de questões importantes sobre suas opções antes do confronto com o Barcelona, num momento em que a equipe precisa contar com toda a sua força para superar o teste europeu.

Espera-se que o cenário fique mais claro após a avaliação do quadro médico dos jogadores, enquanto o Paris Saint-Germain aguarda os resultados dos exames para definir as chances de participação dos dois na partida marcada para terça-feira.