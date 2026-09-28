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Golpe doloroso para o irmão mais novo de Kylian Mbappé

E. Mbappe
K. Mbappe
Lille x Bétis
Lille
Bétis
Liga dos Campeões
Arsenal x Lille
Arsenal
Lille x Galatasaray
Galatasaray
Bodo/Glimt x Lille
Bodo/Glimt
Lille x Bayern de Munique
Bayern de Munique
França
Espanha
England
Turquia
Noruega
Alemanha
Argélia
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Marrocos

Após o episódio do Real Betis

Ethan Mbappé, irmão do astro francês Kylian Mbappé e meio-campista do Lille, sofreu um duro golpe após ter sua ausência confirmada em três partidas da Liga dos Campeões da Europa, na sequência da punição imposta pela União das Federações Europeias de Futebol, a Uefa.

Ethan havia sido expulso durante o confronto entre Lille e Real Betis, que terminou com derrota da equipe francesa por 3 a 2, após acertar o zagueiro do time espanhol, Natan, com uma cotovelada, em um episódio que lhe custou uma longa ausência na trajetória continental de seu clube.

De acordo com o jornal "L'Équipe", a Uefa decidiu suspender Ethan Mbappé por três partidas, fazendo com que ele desfalque os confrontos contra o Arsenal no Emirates Stadium, no dia 13 de outubro, o Galatasaray, no dia 21 de outubro, e o Bodø/Glimt, na Noruega, no dia 3 de novembro.

O irmão de Kylian Mbappé estará disponível para retornar às competições da Liga dos Campeões da Europa no confronto entre Lille e Bayern de Munique, no dia 25 de novembro, após o fim de seu período de suspensão, conforme informou o site francês "Foot Mercato".




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