Golpe doloroso para o irmão mais novo de Kylian Mbappé

Ethan Mbappé, irmão do astro francês Kylian Mbappé e meio-campista do Lille, sofreu um duro golpe após ter sua ausência confirmada em três partidas da Liga dos Campeões da Europa, na sequência da punição imposta pela União das Federações Europeias de Futebol, a Uefa.
Ethan havia sido expulso durante o confronto entre Lille e Real Betis, que terminou com derrota da equipe francesa por 3 a 2, após acertar o zagueiro do time espanhol, Natan, com uma cotovelada, em um episódio que lhe custou uma longa ausência na trajetória continental de seu clube.
De acordo com o jornal "L'Équipe", a Uefa decidiu suspender Ethan Mbappé por três partidas, fazendo com que ele desfalque os confrontos contra o Arsenal no Emirates Stadium, no dia 13 de outubro, o Galatasaray, no dia 21 de outubro, e o Bodø/Glimt, na Noruega, no dia 3 de novembro.
O irmão de Kylian Mbappé estará disponível para retornar às competições da Liga dos Campeões da Europa no confronto entre Lille e Bayern de Munique, no dia 25 de novembro, após o fim de seu período de suspensão, conforme informou o site francês "Foot Mercato".