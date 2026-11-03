Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Liverpool v Chelsea - Carabao Cup Fourth RoundGetty Images Sport
Traduzido por

Golpe doloroso: Liverpool perde meio-campista estrela antes do confronto com o Fenerbahçe

R. Gravenberch
Liverpool
Fenerbahçe x Liverpool
Fenerbahçe
Liga dos Campeões
Países Baixos
Turquia
England

Desfalque doloroso

Tradição Linear
TNT Sports Logo

TNT Sports

✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada

✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede

✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio

Preço mensal a partir deVariável
Sinal Aberto
SBT Logo

SBT

✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira

✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato

✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT)

Preço mensal a partir deGratuito
Cobertura Total
Max

Max

✅ Transmite 100% das partidas do torneio ao vivo

✅ Permite assistir a replays integrais e conteúdos sob demanda

✅ Acesso em múltiplos dispositivos conectados (Smart TV, celular e PC)

Preço mensal a partir deR$ 29,90 por mês
Tradição Linear
TNT Sports Logo

TNT Sports

✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada

✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede

✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio

Preço mensal a partir deVariável
Sinal Aberto
SBT Logo

SBT

✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira

✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato

✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT)

Preço mensal a partir deGratuito
Cobertura Total
Max

Max

✅ Transmite 100% das partidas do torneio ao vivo

✅ Permite assistir a replays integrais e conteúdos sob demanda

✅ Acesso em múltiplos dispositivos conectados (Smart TV, celular e PC)

Preço mensal a partir deR$ 29,90 por mês
Tradição Linear
TNT Sports Logo

TNT Sports

✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada

✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede

✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio

Preço mensal a partir deVariável

Horas antes de sua arriscada viagem à Turquia, o Liverpool sofreu um duro golpe que bagunçou os planos da comissão técnica dos Reds.

No momento em que os Reds se preparam para encarar um teste difícil diante do Fenerbahçe pela Liga dos Campeões da Europa, o anúncio oficial veio confirmar a ausência de um dos principais pilares do meio-campo na aguardada partida.

O Liverpool se prepara para enfrentar o anfitrião Fenerbahçe, da Turquia, amanhã, quarta-feira, pela quarta rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa na atual temporada 2026-2027.

A equipe inglesa visita como adversário de peso o estádio do Fenerbahçe em uma partida decisiva, na qual busca reforçar sua posição na tabela de classificação da competição continental.

Próximas partidas
FB

FB

Liga dos Campeões

04 de nov. de 2026

LIV

LIV

E, em um golpe doloroso para as esperanças do técnico Andoni Iraola, o Liverpool anunciou oficialmente a ausência do holandês Ryan Gravenberch, meio-campista da equipe, da lista da partida devido a uma lesão repentina no calcanhar, que o deixará de fora do confronto decisivo.

Em razão dessa ausência, o clube divulgou a lista de jogadores que viajam à Turquia, que teve alguns nomes novos e surpresas, e ficou da seguinte forma:

Goleiros: Alisson Becker, Mamardashvili, Woodman.

Defesa: Joe Gomez, Virgil van Dijk, Jeremie Frimpong, Milos Kerkez, Ronald Araújo, Tsimikas.

Meio-campo: Florian Wirtz, Dominik Szoboszlai, Mac Allister, Nyoni, Chambers, McConnell.

Ataque: Koumas, Alexander Isak, Cody Gakpo, Victor Muñoz, Bradley Barcola, Ngumoha.

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google