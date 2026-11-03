Horas antes de sua arriscada viagem à Turquia, o Liverpool sofreu um duro golpe que bagunçou os planos da comissão técnica dos Reds.
No momento em que os Reds se preparam para encarar um teste difícil diante do Fenerbahçe pela Liga dos Campeões da Europa, o anúncio oficial veio confirmar a ausência de um dos principais pilares do meio-campo na aguardada partida.
O Liverpool se prepara para enfrentar o anfitrião Fenerbahçe, da Turquia, amanhã, quarta-feira, pela quarta rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa na atual temporada 2026-2027.
A equipe inglesa visita como adversário de peso o estádio do Fenerbahçe em uma partida decisiva, na qual busca reforçar sua posição na tabela de classificação da competição continental.
E, em um golpe doloroso para as esperanças do técnico Andoni Iraola, o Liverpool anunciou oficialmente a ausência do holandês Ryan Gravenberch, meio-campista da equipe, da lista da partida devido a uma lesão repentina no calcanhar, que o deixará de fora do confronto decisivo.
Em razão dessa ausência, o clube divulgou a lista de jogadores que viajam à Turquia, que teve alguns nomes novos e surpresas, e ficou da seguinte forma:
Goleiros: Alisson Becker, Mamardashvili, Woodman.
Defesa: Joe Gomez, Virgil van Dijk, Jeremie Frimpong, Milos Kerkez, Ronald Araújo, Tsimikas.
Meio-campo: Florian Wirtz, Dominik Szoboszlai, Mac Allister, Nyoni, Chambers, McConnell.
Ataque: Koumas, Alexander Isak, Cody Gakpo, Victor Muñoz, Bradley Barcola, Ngumoha.