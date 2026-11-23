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Marino Pušić, técnico do Al-Ahli, da Arábia Saudita, viveu mais uma noite de decepção depois que seu time perdeu por 3 a 2 para o Al-Shamal, do Catar, nesta segunda-feira à noite, pela quinta rodada da fase de liga da AFC Champions League Elite. A equipe chegou a abrir 2 a 0, mas sofreu três gols e deixou o campo com uma derrota que aumenta a irritação da torcida.

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O treinador não escondeu a irritação com o resultado e afirmou, na entrevista coletiva após a partida: "Estou muito irritado e não encontro as palavras certas para descrever o que aconteceu neste jogo. Sinto uma grande decepção, principalmente porque desperdiçamos os pontos".

Pušić acrescentou: "Nós somos o Al-Ahli, e o jogo estava simplesmente nas nossas mãos. Poderíamos ter definido esta partida e conquistado os três pontos se não os tivéssemos desperdiçado".

O técnico também comentou as mudanças que foi obrigado a fazer durante o confronto: "Tivemos que fazer substituições, e mesmo com o placar em 2 a 2 poderíamos ter terminado com esse resultado. Mas repito: estou muito irritado por perder uma vitória que estava em nossas mãos".

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A derrota chega num momento em que Pušić não pode se dar ao luxo de novos tropeços, já que as críticas da torcida contra ele cresceram nas últimas semanas e chegaram a pedidos explícitos de demissão nas redes sociais, depois da queda de rendimento do time e da oscilação nos resultados.

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A goleada sofrida para o Al-Shabab, por 6 a 1, no Campeonato Saudita, em 30 de outubro, foi o estopim da revolta da torcida, que pediu a saída do treinador durante a partida. As críticas voltaram dias depois, após o empate sem gols com o Al-Sadd, do Catar, na AFC Champions League Elite.

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Esses resultados também não foram casos isolados em uma sequência de tropeços no cenário nacional: o Al-Ahli perdeu para o Al-Kholood por 3 a 1, para o Al-Qadsiah por 3 a 2 e para o Al-Hilal por 3 a 0, num período em que o time não conseguiu dar estabilidade aos seus resultados fora de casa. Na entrevista coletiva antes do duelo com o Al-Shamal, Pušić havia garantido que sua equipe estava pronta, apesar do pouco tempo entre os jogos, e destacado a vontade de aproveitar a vitória expressiva no jogo anterior, por 3 a 1, sobre o Al-Nassr, no campeonato nacional, para manter a boa fase. Ele também alertou para a capacidade do Al-Shamal de competir com os times mais fortes do torneio, mas, ao que parece, ele próprio não deu a devida atenção a esse aviso.

A derrota para o Al-Shamal recolocou o treinador no centro das críticas, já que o Al-Ahli não conseguiu segurar a vantagem de dois gols e acabou perdendo um confronto que estava perto de definir, dando à torcida um novo motivo para duvidar de sua capacidade de comandar o time na próxima fase da temporada.

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Com esta derrota, a primeira do time na competição continental nesta temporada, o Al-Ahli, da Arábia Saudita, estacionou nos 8 pontos e ocupa a sexta colocação na tabela da zona Oeste da Ásia. Já o Al-Shamal, do Catar, conquistou sua segunda vitória na AFC Champions League Elite e também chegou a 8 pontos, na sétima posição.

O Al-Shamal terá mais uma missão contra um time saudita na sexta rodada, quando visitará o Al-Qadsiah na segunda-feira, 7 de dezembro. Já o Al-Ahli jogará em casa contra o Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes Unidos, no dia seguinte.

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