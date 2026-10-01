Os torneios da Copa do Golfo sempre são palco de histórias e relatos que beiram a imaginação, e que não se limitam apenas às quatro linhas do campo, mas se estendem para criar um drama humano e esportivo inesquecível.

Na edição atual, a fase de grupos veio repleta de reviravoltas dramáticas e surpresas estrondosas que fizeram as torcidas da região viverem à flor da pele durante todas as partidas da rodada, em meio a disputas históricas, viradas dramáticas e reações da torcida e técnicas que marcaram o evento e incendiaram as redes sociais e as arquibancadas dos estádios.

Vaias contra Abdullah Al-Hamdan e a divisão na arquibancada

No confronto da primeira rodada diante do Kuwait, o atacante da Arábia Saudita Abdullah Al-Hamdan viveu momentos difíceis e polêmicos quando uma parte da torcida saudita soltou vaias intensas contra ele durante sua substituição aos 83 minutos de jogo, após ter desperdiçado algumas chances de gol que irritaram a arquibancada.

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Em contrapartida, outra parte da torcida se apressou em aplaudi-lo calorosamente, com cânticos para apoiá-lo e elevar seu moral. Essa divisão da torcida se transformou imediatamente em um prato cheio para a mídia e foco das atenções da imprensa e das análises.

Al-Hamdan não se rendeu a essa pressão, pelo contrário, respondeu à sua própria maneira prática na terceira rodada ao balançar as redes do Iraque e marcar o gol que confirmou a liderança, comemorando de forma eufórica diante da torcida para encerrar completamente o capítulo da polêmica e confirmar seu valor técnico dentro das quatro linhas.

O gol fatal do Iraque no dramático dérbi contra o Kuwait

O confronto da segunda rodada entre os rivais do futebol do Golfo, Iraque e Kuwait, trouxe grande emoção e uma rivalidade acirrada que se estendeu até o último suspiro da partida. Ao longo dos minutos, as duas equipes trocaram o controle e os ataques num dérbi marcado pela velocidade e pela força, antes de a emoção atingir seu auge nos instantes finais, quando os jogadores do Iraque conseguiram arrancar uma vitória dramática e preciosa pelo placar de 3 a 2.

Esse gol fatal veio num momento muito tardio, mais precisamente aos nove minutos dos acréscimos (90+9), acendendo o pavio da disputa no Grupo A e virando de cabeça para baixo o equilíbrio num cenário que resume o espírito de luta até os últimos segundos.

O sorteio histórico e decisivo entre Omã e Iraque

Em uma das cenas mais raras e inusitadas da história dos torneios da Copa do Golfo, as seleções de Omã e Iraque se viram num empate total e completo em todos os critérios numéricos: igualaram-se no número de pontos, nos gols marcados e sofridos e até no confronto direto entre si. Mais do que isso, essa igualdade incrível se estendeu até ao registro de cartões amarelos e à ausência total de cartões vermelhos.

Essa igualdade numérica absoluta privou os critérios técnicos de qualquer capacidade de desempate, obrigando o comitê organizador do torneio a tomar uma decisão excepcional e incomum: recorrer a um sorteio público decisivo, realizado no hotel de hospedagem em Jeddah, que no fim sorriu para o lado omanense, concedendo-lhe a vaga oficial de classificação ao lado da seleção saudita, enquanto o Iraque deixou a competição em meio a uma ampla amargura da torcida diante de uma cena sem precedentes.

Os 100% de aproveitamento e as redes intactas da Arábia Saudita

A seleção saudita, anfitriã do torneio, impôs uma supremacia absoluta e um controle total sobre os rumos de seu grupo, inscrevendo seu nome como a única equipe do torneio a conseguir avançar às fases eliminatórias com aproveitamento perfeito, somando 9 pontos completos em 3 vitórias consecutivas que demonstraram uma clara superioridade física.

O brilho saudita não se limitou a conquistar o aproveitamento perfeito, mas se estendeu para refletir uma solidez defensiva sem igual, já que a Arábia Saudita conseguiu encerrar a primeira fase como a defesa mais forte do torneio sem que suas redes fossem balançadas por um único gol sequer, dando à sua torcida uma grande tranquilidade e ambições legítimas de brigar com força pelo título.

A goleada histórica do Iêmen e a eliminação do atual campeão

A seleção do Iêmen provocou uma das maiores e mais marcantes surpresas da história da fase de grupos da Copa do Golfo, quando enfrentou a seleção do Bahrein (atual campeã) na última rodada.

Numa partida épica em que a seleção iemenita apresentou uma atuação ofensiva excepcional, conseguiu balançar as redes do atual campeão por cinco gols a dois (5 a 2).

Essa vitória expressiva não foi apenas três pontos comuns, mas entrou pela porta da frente na história do futebol iemenita e do torneio do Golfo, por ter sido a primeira vez que a seleção do Iêmen conseguiu marcar 5 gols completos em uma única partida oficial em toda a sua trajetória e no histórico de suas participações nos torneios da Copa do Golfo, derrubando os sonhos do atual campeão numa surpresa que abalou os alicerces do torneio.