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Al Nassr vs Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy
Traduzido por

Golfo 27: o enrosco de Postecoglou e a crise no Al-Nassr antes do dérbi de Riade

Al-Nassr x Al Diriyah
Al-Nassr
Al Diriyah
Campeonato Saudita
A. Al Amri
M. Simakan
A. Postecoglou
Arábia Saudita
Gulf Cup
Arábia Saudita
França
Austrália

"O Mundial" em situação difícil

O Al-Nassr enfrenta uma grande crise antes de disputar uma das partidas do dérbi de Riade, por causa da Copa do Golfo Árabe "Golfo 27".

O Al-Nassr enfrenta o Al-Diriyah, amanhã, sexta-feira, no estádio Al-Awwal Park, na capital saudita Riade, na oitava rodada da Roshn Saudi League.

O jornal saudita "Al-Riyadiyah" afirmou que o australiano Ange Postecoglou, treinador do Al-Nassr, enfrenta uma crise na linha defensiva, devido à falta de condições plenas da dupla Abdulelah Al-Amri e do francês Mohamed Simakan para participar da partida.

Al-Amri sofre de desgaste físico, após sua participação com a seleção saudita no torneio da Copa do Golfo Árabe "Golfo 27", que terminou anteontem, terça-feira, com a conquista do título pela Arábia Saudita após a vitória sobre os Emirados Árabes Unidos por 2 a 0.

Ao mesmo tempo, Simakan não está totalmente apto para jogar diante do Al-Diriyah, apesar de ter retornado a participar de parte dos treinos coletivos, ontem, quarta-feira, após se recuperar de uma lesão por estiramento muscular.

A dupla deve passar por exames médicos hoje, quinta-feira, para definir sua situação final quanto à capacidade de atuar como titular na partida contra o Al-Diriyah.

Caso a dupla não tenha condições de atuar como titular, Postecoglou será obrigado a contar com Nader Al-Sharari ao lado do espanhol Íñigo Martínez, com a possibilidade de recorrer a um dos jovens jogadores para compor o banco de reservas.

Vale lembrar que o Al-Nassr ocupa a terceira posição na tabela de classificação do Campeonato Saudita, com 16 pontos, conquistados em 5 vitórias, um empate e uma derrota, dois pontos atrás do líder Al-Hilal e um ponto atrás do vice-líder Al-Ittihad.

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