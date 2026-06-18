Goleiro titular... A Liga Saudita começa suas contratações a partir da Copa do Mundo

Um clube saudita deu início às negociações com clubes da Liga Roshen com vistas à Copa do Mundo de 2026, que será sediada pelos Estados Unidos, Canadá e México neste momento.

Algumas reportagens já haviam mencionado que alguns clubes da Liga Roshen estavam voltando suas atenções para a Copa do Mundo, com o objetivo de contratar novos jogadores que se destacassem na competição.

O jornalista saudita Khudair Al-Barak, especialista em notícias da Primeira Divisão da Liga Yello da Arábia Saudita, revelou a primeira dessas contratações, realizada pelo clube Al-Dir’iya, recém-promovido à Liga Roshen.

Al-Barak afirmou, em um tuíte publicado em sua conta pessoal no site “X”, que o clube Al-Dir’iya contratou um goleiro internacional que atuou como titular pela seleção de seu país na primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, sem revelar sua identidade.

O Al-Dir’iya pretende fechar contratações de peso para ter um bom desempenho em sua primeira temporada na história da Liga Roshen, após ter conquistado a promoção ao derrotar o Al-Ula na final da repescagem, em maio passado.