Goleiro do Roda JC falha três vezes e leva o time a sofrer goleada humilhante diante do Heracles

O Heracles Almelo deu um passo importante na Keuken Kampioen Divisie. A equipe goleou o Roda JC por 5 a 1 e viu o VVV-Venlo empatar em 1 a 1 com o Jong PSV. Com isso, o clube da província de Overijssel abriu seis pontos de vantagem na liderança.

Heracles Almelo - Roda JC Kerkrade 5-1

O Heracles abriu o placar cedo após uma falha enorme de Justin Treichel. Ele escorregou com a bola nos pés, e Tristan van Gilst só precisou empurrá-la para a rede. O Roda JC empatou de pênalti, mas isso não foi suficiente para os visitantes. Treichel não conseguiu defender bem um chute de longe, e Jean-Paul N'Djoli aproveitou para marcar. Pouco depois, o mesmo N'Djolie fez o 3 a 1. E não parou por aí: Van Gilst aproveitou a terceira falha de Treichel e voltou a vencer o alemão, desta vez no canto próximo: 5 a 1.

FC Dordrecht - NAC Breda 0-0

Não houve gols em Dordrecht, mas faltas não faltaram. A partida foi marcada por confusões e cartões amarelos, e chegou a ser interrompida por alguns instantes devido a copos jogados no campo.

Helmond Sport - FC Volendam 2-3

O FC Volendam saiu na frente pouco antes do intervalo, graças a um gol contra de Lovro Golic. Aos 59 minutos, Xander van de Velde empatou em 1 a 1 com um belo chute. O Volendam retomou a vantagem com Precious Ugwu, que estava completamente livre dentro da área. Michel Ludwig, porém, logo empatou novamente com um chute curioso que desviou no caminho. No fim, o Volendam saiu com a vitória: Henk Veerman tocou com categoria, usando a parte de fora do pé, para fazer o 2 a 3.

Jong AZ - Almere City 1-3

No primeiro tempo, o Almere City saiu na frente após um contra-ataque muito bem trabalhado, finalizado por Ferdy Cruijff. Poucos minutos depois, Druijff teve a chance de fazer o 0 a 2, mas não concluiu bem. Na segunda etapa, o Jong AZ empatou em uma cobrança de falta de Jasper Hartog. A bola desviou muito, sem dar chances ao goleiro. Sete minutos depois, o Almere voltou à frente com Byron Burgering, que bateu de perto no canto próximo: 1 a 2. Por fim, Marley Dors fechou o placar em 1 a 3 após um contra-ataque fulminante.

FC Eindhoven - Jong Ajax 0-3

Após um erro na saída de bola, o Jong Ajax encontrou Emre Ünüvar dentro da área em uma troca rápida de passes. Ele precisou de duas tentativas para marcar. No segundo tempo, Levi Acheampong ampliou a vantagem do Ajax. Ele ficou com uma sobra de bola e marcou com o gol vazio. Diego Pugno definiu o placar em cobrança de pênalti: 0 a 3.

TOP Oss - RKC Waalwijk 1-1

O TOP Oss saiu na frente aos 23 minutos com Maurilio de Lannoy, que concluiu um contra-ataque rápido com um chute no canto inferior esquerdo. Aos 58, Jesse van de Haar empatou para os visitantes de cabeça, após um escanteio. O técnico Sander Duits então optou por um esquema mais ofensivo. Depois disso, o goleiro Havekotte, do TOP, evitou a virada com algumas defesas, enquanto Van de Haar cabeceou por muito pouco acima do gol na outra ponta, aos 77 minutos.

VVV-Venlo - Jong PSV 1-1

Os visitantes de Eindhoven saíram na frente aos 39 minutos com Amir Bouhamdi, que marcou de cabeça após um cruzamento da direita. Depois do intervalo, o VVV buscou o empate, que veio aos 66 minutos. Ismail Oulad M'Hand cabeceou de perto para marcar após um excelente cruzamento de Edhy Zuliani pela direita. O placar não mudou mais em Venlo.