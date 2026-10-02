Abdulqadous Attiah, goleiro da seleção da Arábia Saudita, elogiou o trabalho que vem sendo feito por seu técnico grego Georgios Donis, antes do aguardado confronto contra o Catar na Copa do Golfo Arábico, a "Golfo 27".

A seleção saudita enfrenta a congênere catari amanhã, sábado, no estádio Al-Inmaa, em Jedá, na semifinal do torneio do Golfo.

Attiah afirmou, em declarações ao jornal saudita "Al-Riyadiah": "Esperamos a vitória e que tudo dê certo (contra o Catar). Vamos encontrar uma seleção experiente, que é campeã da Ásia, mas esperamos aplicar as instruções do treinador e que o sucesso esteja ao nosso lado".

E acrescentou: "A ambição de qualquer jogador é representar a pátria, e eu estou pronto a qualquer momento, seja que me convoquem no início do torneio ou não, mas devo chegar e entregar aquilo que tenho de entregar, seja minha chegada cedo ou tarde".

E prosseguiu: "O treinador não ficou muito tempo conosco de uma partida para outra, por isso a mente do jogador deve estar presente e assimilar a informação de forma mais rápida. O trabalho de Donis está claro para todos nos três últimos jogos, e espero que seja coroado com a vitória na partida de amanhã".

E concluiu: "Não estamos preocupados com os números e as estatísticas, isso é coisa dos críticos e dos jornalistas. Mesmo que não tenhamos sofrido um gol na fase de grupos, isso não significa que necessariamente vai acontecer o mesmo nas fases eliminatórias, mas esperamos que tudo dê certo".

A seleção saudita apresentou atuações de destaque na fase de grupos, somando aproveitamento total com 3 vitórias sobre Kuwait, Omã e Iraque, sem que suas redes tenham sido balançadas até agora.