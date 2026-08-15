Michael Carrick, técnico do Manchester United, demonstrou decepção após a derrota de sua equipe para o Milan por 4 a 2, no amistoso disputado na cidade de Wroclaw como parte dos preparativos finais para o início da nova temporada, ressaltando que seu time não apresentou o nível esperado e que não há espaço para desculpas.

Carrick, em declarações ao canal MUTV após a partida, disse que a pré-temporada foi positiva de modo geral, mas destacou a necessidade de aprender com a derrota para o Milan e trabalhar na correção dos erros, especialmente porque vários jogadores ainda estão disputando seus primeiros minutos com a equipe como preparação para a nova temporada.

O treinador do Manchester United acrescentou que sua equipe estava decepcionada com o desempenho diante do Milan, esclarecendo que há diferentes razões por trás do nível apresentado pelos jogadores, mas se recusou a considerá-las justificativas, afirmando que a verdade fundamental é que o time não jogou da boa forma exigida.

O Manchester United começou a partida com força, depois que Harry Maguire abriu o placar após decorridos cerca de apenas 100 segundos, aproveitando uma bola de cabeça que colocou sua equipe na frente, antes de Samuel Chukwueze empatar para o Milan em seguida.

O United recuperou a vantagem no segundo tempo com um gol assinado por Patrick Dorgu, mas a equipe italiana virou o jogo rapidamente, depois que Alvadgo Cissé, em seguida Gonçalo Ramos e Ruben Loftus-Cheek marcaram 3 gols consecutivos, garantindo ao Milan o confronto pelo placar de 4 a 2.

A derrota para o Milan é apenas a segunda do Manchester United em 6 amistosos que a equipe disputou na pré-temporada, que também teve a vitória sobre o Atlético de Madrid e o empate com o Paris Saint-Germain, campeão da Europa, pelo placar de 1 a 1.

A partida marcou o retorno de Marcus Rashford a atuar com a camisa do Manchester United pela primeira vez desde dezembro de 2024, após o fim de seu período de empréstimo ao Barcelona, já que Carrick o colocou em campo dentro das 6 substituições que fez durante o jogo para dar ao maior número possível de jogadores a oportunidade de ganhar minutos antes do início da temporada.

Carrick afirmou que esses minutos serão úteis para os jogadores, mas apontou ao mesmo tempo que o fato de o Manchester United ter um elenco forte colocará a comissão técnica diante de decisões difíceis sobre a escalação e os elementos nos quais irá se apoiar com o início das competições oficiais.

O Manchester United inicia sua trajetória na Premier League no dia 22 de agosto, quando enfrenta o Hull City, recém-promovido, no primeiro teste oficial da equipe após o fim da pré-temporada, em meio ao desejo da comissão técnica de aproveitar as lições reveladas pelo confronto com o Milan antes de entrar no clima da competição de verdade.