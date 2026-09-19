Contra o até então líder invicto Galatasaray Istanbul, o Trabzonspor venceu com autoridade por 4 a 0 (3 a 0). Salah marcou um hat-trick e ainda deu a assistência para o quarto gol, de Noah Saviolo.

Salah colocou sua equipe em vantagem logo aos quatro minutos de jogo. Depois de dar a assistência para o 2 a 0 de Saviolo (39), ele mesmo marcou o terceiro pouco antes do intervalo (44). Aos 80 minutos, deu números finais ao jogo com o 4 a 0.

Para Reis, os três pontos foram uma "estreia perfeita", afinal o ex-treinador de VfL Bochum e FC Schalke 04 havia sido apresentado como novo técnico do Trabzonspor apenas na última quarta-feira.

"Tivemos apenas dois treinamentos intensos durante a semana. O fato de a equipe ter executado meu plano de jogo com tanta perfeição, com esse jogo de transição fulminante e pressão agressiva, me deixa orgulhoso. Essa é a recompensa merecida pelo trabalho duro dos garotos nos últimos dias", elogiou o treinador de 52 anos sobre a atuação de seu time.

Sobre Salah, autor de três gols, Reis disse: "Ter um jogador da classe dele no elenco é um privilégio. Mas hoje a equipe inteira fechou os espaços com perfeição, tanto defensiva quanto ofensivamente."

O superastro egípcio, por sua vez, falou em uma vitória importante para o Trabzonspor. "Não vínhamos de semanas fáceis. O novo treinador nos deu muita segurança tática em pouco tempo. Sabíamos que o Galatasaray é vulnerável na recomposição após perder a bola, e exploramos esses espaços com frieza. Essa vitória precisa ser o parâmetro para as próximas semanas."

Como está a situação da tabela na Süper Lig?

Pelo lado do Galatasaray, Leroy Sane começou entre os titulares, mas não conseguiu produzir absolutamente nada. Já seu ex-companheiro de seleção Ilkay Gündogan nem sequer entrou em campo e passou os 90 minutos no banco de reservas.

Na tabela da Süper Lig turca, o Trabzonspor subiu provisoriamente para a quinta colocação graças aos três pontos, mas ainda pode ser ultrapassado após os jogos de domingo.

O Galatasaray, por outro lado, deixou pontos pelo caminho pela primeira vez na competição em andamento. Ainda assim, a equipe do técnico Okan Buruk segue com um ponto de vantagem sobre o rival da cidade, Besiktas, na liderança da tabela.