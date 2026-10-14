O Real Madrid entra em campo contra o anfitrião AS Roma, pela segunda rodada da fase de liga da Champions League, na noite desta quarta-feira, armado com números expressivos que o fazem sonhar em voltar com os três pontos da capital italiana.

O Real Madrid busca manter sua sequência de vitórias na Champions League, depois de abrir a temporada derrotando outro clube italiano, a Inter de Milão.

Segundo as estatísticas do site oficial da Uefa, as duas equipes já se enfrentaram em 12 partidas, nas quais o Real Madrid levou vantagem com oito vitórias contra três da Roma, enquanto um jogo terminou empatado.

A equipe espanhola venceu os últimos quatro confrontos entre ambos sem sofrer nenhum gol, além de ter conquistado cinco vitórias em seis visitas a Roma, com apenas uma derrota.

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A superioridade do Real Madrid não se limita à Roma, mas se estende aos clubes italianos de forma geral: o time merengue venceu 20 das últimas 22 partidas disputadas diante de clubes da Itália, com duas derrotas.

Em contrapartida, a Roma vive um momento especial na Champions League, tendo vencido oito dos últimos nove jogos que fez em casa na competição, com apenas uma derrota.



