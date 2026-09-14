Gol polêmico validado pelo VAR de Erling Haaland: federação admite erro em gol do Manchester City

No duelo entre os Red Devils e os Skyblues, o norueguês balançou as redes aos 60 minutos, ao empurrar para além da linha uma bola desviada em cruzamento do zagueiro do City, Josko Gvardiol, para o gol do rival da cidade.

O gol de Haaland, porém, não deveria ter sido validado posteriormente, afinal o companheiro Enzo Fernandez estava por pouco em impedimento no passe de Gvardiol. O argentino não tocou na bola, mas foi ativamente em direção a ela com seu movimento e, assim, atraiu a atenção do defensor do United, Lisandro Martínez.

Embora o VAR tenha revisto o lance e checado uma possível posição de impedimento, o gol foi dado para os Cityzens. No entanto, o árbitro de vídeo avaliou apenas o movimento de Haaland, que, ao contrário de Fernandez, não estava na zona punível.

Poucas horas após o fim da partida, a associação inglesa de árbitros Pro Ref admitiu um "erro de avaliação" da equipe de arbitragem liderada pelo árbitro Michael Oliver. O VAR deveria ter chamado Oliver ao monitor na lateral do campo para que o lance pudesse ao menos ser avaliado de uma nova perspectiva.

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Como terminou o jogo entre Manchester City e Manchester United?

Em vez disso, o City conseguiu segurar o placar apertado até o fim e somar três pontos. Os Skyblues haviam ficado com um jogador a menos logo cedo após uma agressão de Phil Foden e atuaram por mais de 70 minutos em inferioridade numérica.

Mas o United não conseguiu tirar proveito da vantagem numérica e, sobretudo no ataque, faltou totalmente criatividade ao mandante. Assim, foi uma bola parada que gerou a maior chance da partida até então, mas a forte cobrança de falta de Marcus Rashford acertou apenas a trave esquerda (45).

Também após o reinício foi a trave que impediu a abertura do placar, e Kobbie Mainoo também parou nela por milímetros (51). Os Red Devils pareciam enfim ter entrado no jogo, até que Haaland, que até então pouco havia aparecido, foi frio para marcar.

Na tabela, o ManCity segue com campanha perfeita, com quatro vitórias em quatro jogos, e ocupa o segundo lugar, atrás do campeão Arsenal, por ter sofrido um gol a mais. Já o United é o 13º colocado, com quatro pontos.