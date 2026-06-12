A seleção da Argélia recebeu um aviso preocupante a apenas seis dias do início de sua campanha na Copa do Mundo de 2026, após o aumento das dúvidas sobre a disponibilidade de seu zagueiro-chave, Rami Ben Sebaïni, para o confronto contra a Argentina, atual campeã.

Aumentaram as dúvidas sobre a participação do zagueiro argelino na partida que opõe a seleção de seu país à Argentina na próxima quarta-feira, no início da campanha de ambas na Copa do Mundo, que teve início na América do Norte.

Os sinais negativos se confirmaram depois que Ben Sebaïni ficou de fora dos treinos dos “Guerreiros do Deserto”, realizados ontem, quinta-feira, no centro esportivo da Universidade do Kansas, nos Estados Unidos.

A Federação Argelina de Futebol pôs fim parcialmente à controvérsia, através de seu site oficial nesta sexta-feira, confirmando que o jogador passou por um programa de tratamento individual, afastado do grupo, enquanto o restante de seus companheiros participou normalmente do treino.

A ausência não é novidade. Ben Sebaïni não apareceu nos dois últimos amistosos contra a Holanda e a Bolívia, que terminaram com vitórias dos Verdes por 1 a 0 e 4 a 0, respectivamente, e também ficou fora das competições com o Borussia Dortmund no final da última temporada devido a uma lesão.

A equipe médica da seleção está lidando com muita cautela com a situação do zagueiro, especialmente porque o primeiro confronto será contra o ataque da Argentina liderado por Lionel Messi, e não há margem para arriscar uma recaída que possa afastá-lo por um período mais longo.

A Argélia inicia sua campanha na Copa do Mundo enfrentando a Argentina no dia 17 de junho, em Kansas City, antes de enfrentar a Jordânia seis dias depois e encerrar a fase de grupos contra a Áustria no dia 28 de junho. Petković terá que encontrar rapidamente um substituto pronto caso a ausência de Ben Sebaïni se confirme, em um teste precoce à profundidade do elenco dos “Verdes”.