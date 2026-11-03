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Al Hilal v Al Fateh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy
Traduzido por

Gol inusitado: Watkins rasteja rumo ao trono do Al-Hilal com a ajuda do "mago" Koulibaly

Al Hilal x Shabab Al-Ahli Dubai FC
Al Hilal
Shabab Al-Ahli Dubai FC
Liga dos Campeões da Ásia
O. Watkins
K. Koulibaly
Arábia Saudita
Emirados Árabes Unidos
England
Senegal

O atacante inglês segue brilhando

O inglês Ollie Watkins, atacante do Al-Hilal, da Arábia Saudita, seguiu escalando rumo ao topo da artilharia da equipe durante o confronto diante do Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes, pela Liga dos Campeões da Ásia de Elite.

O Al-Hilal recebeu o Shabab Al-Ahli nesta terça-feira, no estádio Kingdom Arena, na capital saudita Riade, pela quarta rodada da fase de liga do torneio asiático.

Watkins abriu o placar para o Al-Hilal aos seis minutos, após um lance de destaque do zagueiro senegalês Kalidou Koulibaly, que recuperou a bola e driblou um dos jogadores do Shabab Al-Ahli antes de tocar para o atacante inglês.

Ollie Watkins acrescentou seu segundo gol, e o segundo da equipe, no primeiro minuto do segundo tempo, ao converter com categoria para dentro das redes um cruzamento enviado pelo zagueiro turco Yusuf Akçiçek.

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O gol foi o oitavo marcado pelo ex-atacante do Aston Villa com o Al-Hilal desde que se transferiu para o clube na última janela de transferências de verão.

Com isso, Watkins tornou-se o segundo maior artilheiro do Al-Hilal na atual temporada em todas as competições, atrás apenas do meio-campista português Rúben Neves, que conseguiu marcar 9 gols até o momento.

De modo geral, o atacante inglês conseguiu contribuir com 13 gols em 11 partidas disputadas pelo clube em todas as competições, com 5 assistências além dos seus oito gols.

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