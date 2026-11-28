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O PSV vai para o intervalo do jogo da VriendenLoterij Eredivisie contra o Go Ahead Eagles vencendo por 2 a 0, com gols de Filip Kostic e Ruben van Bommel. Mas há dúvidas se o segundo gol deveria ter valido.

Antes do segundo gol, a bola sai de campo perto do banco de reservas do PSV. Bosz a pega e rapidamente a entrega a Kostic, que cobra o lateral sem demora. A jogada termina no gol de Van Bommel.

No intervalo, o lance é discutido no programa VriendenLoterij Eretribune da ESPN. “Bosz teve um papel bastante decisivo no segundo gol”, começa Ronald Waterreus.

“Falamos no início da transmissão que quase todos os jogadores do PSV já marcaram pelo menos uma vez, mas agora Peter Bosz também tem uma assistência. É impressionante”, diz Waterreus, em tom de brincadeira.

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A apresentadora Aletha Leidelmeijer observa que, oficialmente, isso não é permitido. Para evitar que os gandulas atrasem o jogo, hoje os jogadores precisam pegar a bola em um cone à beira do campo antes de cobrar um lateral.

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“Oficialmente, não pode”, concorda Waterreus. “Mas acho que ninguém vai reclamar disso. E acho justo, porque, pelo espírito do jogo, isso não tem nada a ver com atrasar a partida.”

Marciano Vink concorda. “Também acho muito normal que, se a bola vem na sua direção, você a entregue a um jogador do seu time. Imagine se a bola batesse nele e ele ficasse com as mãos para cima porque não pode fazer nada. Seria muito estranho.”

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Waterreus conclui: “Todas essas regras foram criadas para evitar que se atrase o jogo e, pela letra da regra, alguém provavelmente poderia questionar isso. Mas eu até acho divertido: Peter Bosz também entrou para a lista de assistências.”