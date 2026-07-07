Gol do Egito coloca Messi atrás de Ronaldo em uma lista histórica negativa

Lionel Messi, lenda da Argentina, perdeu um pênalti nesta terça-feira à noite, durante a partida contra o Egito, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

O árbitro francês François Litxer marcou um pênalti a favor da Argentina aos 19 minutos, em meio a protestos dos egípcios. Lionel Messi se preparou para cobrar aos 21 minutos, mas o goleiro egípcio Mustafa Shubair defendeu o chute.

A rede “WhoScored”, por meio de sua conta no site “X”, informou que Messi perdeu hoje o 24º pênalti em todas as competições desde o início da coleta de dados, na temporada 2009/2010.

A rede destacou que Cristiano Ronaldo, lenda de Portugal, perdeu 25 pênaltis nesse período, sendo o único jogador a ter perdido um número maior do que Messi.







