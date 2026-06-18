Gol de Sadílek não foi suficiente para a República Tcheca: a África do Sul ressurge das cinzas

A República Tcheca e a África do Sul mantêm o Grupo A da Copa do Mundo em suspense por enquanto. Em Atlanta, o jogo terminou em 1 a 1, após um pênalti marcado no final da partida para a Bafana Bafana. A República Tcheca e a África do Sul têm agora, ambas, um ponto. A Coreia do Sul e o México se enfrentam mais tarde e já somam três pontos cada.

Já aos cinco minutos, a República Tcheca abriu o placar na partida. Sadilek foi bem servido dentro da área e chutou forte de perto: 1 a 0. Para o ex-jogador do PSV e do FC Twente, foi seu segundo gol pela seleção nacional.

Após o gol inicial, a África do Sul começou a se destacar. Oswin Appollis chutou de longe, mas viu seu chute bloqueado passar raspando ao lado do gol.

No final do primeiro tempo, a torcida se animou por um instante em uma etapa que, de resto, foi bastante monótona. Um cruzamento parecia que seria facilmente defendido pelo goleiro do PSV, Matej Kovar, mas ele soltou a bola de repente, dando uma chance à África do Sul. Felizmente para Kovar, a jogada não teve consequências.

A República Tcheca saiu com tudo após o intervalo. A seleção europeia esteve duas vezes perto de fazer o 2 a 0, com um chute de longa distância de Lukás Cerv e uma cabeçada de Patrik Schick, mas o goleiro Ronwen Williams fez as defesas.

No segundo tempo, a África do Sul tentou forçar um gol. O técnico Hugo Broos colocou em campo todos os atacantes que estavam no banco, exceto o atacante do Burnley, Lyle Foster, para surpresa de todos.

No fim das contas, a África do Sul não precisou dos serviços de Foster. Pavel Sulc tentou bloquear um chute dentro da grande área, mas a bola bateu em seu braço, resultando em um pênalti.