Liverpool e Everton empataram em um duelo intenso na tarde de domingo. Com um gol contra de Jeremie Frimpong, o clássico de Merseyside terminou em 1 a 1.
O Liverpool, com Frimpong e Virgil van Dijk entre os titulares, começou com tudo. Florian Wirtz aproveitou uma sobra de bola e ajeitou para Dominik Szoboszlai, que soltou uma pancada. O goleiro Jordan Pickford ainda se atirou, mas não teve chance: 0 a 1.
Foi um golpe logo no início para o Everton, mas o time comandado por David Moyes não se abalou. A equipe da casa disputou cada lance e colocou muita energia no clássico, até chegar ao empate aos 25 minutos.
Frimpong não conseguiu afastar uma cobrança de falta de Kiernan Dewsbury-Hall e, sem querer, mandou a bola para o próprio gol. O clima de clássico crescia no Hill Dickinson Stadium, onde havia muita confiança em um bom resultado.
Ainda assim, o Liverpool tinha o controle do jogo e criou chances com Alexander Isak e Alexis Mac Allister pouco antes do intervalo. Os dois finalizaram para fora do gol de Pickford.
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O Liverpool também começou melhor após o intervalo. Van Dijk levou perigo logo de cara com uma cabeçada que passou raspando por cima do travessão. Depois disso, o time de Andoni Iraoli não conseguiu manter a pressão, e o Everton passou a crescer na partida.
A equipe da casa criou algumas chances, principalmente com Dewsbury-Hall. A melhor oportunidade, porém, voltou a ser de Van Dijk: o jogador da seleção holandesa pegou de primeira uma bola no ar dentro da área, mas chutou em cima da marcação do Everton.
Na reta final, o Liverpool voltou a apertar em busca da vitória, mas quase não criou grandes chances. O jogo terminou sem vencedor, e cada equipe ficou com um ponto.
O resultado não ajuda em nada o Liverpool, que segue em quarto lugar, com a mesma pontuação do Manchester City. O Everton ocupa a oitava posição na Premier League.