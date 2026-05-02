Godts garante um ponto para o Ajax contra o PSV nos acréscimos

O Ajax conseguiu salvar um ponto no último minuto contra o PSV, no sábado, em casa. Os amsterdenses pareciam estar perdendo devido a um gol de Myron Boadu no final da partida, mas Mika Godts salvou um ponto para o time da casa nos acréscimos: 2 a 2. Com isso, o Ajax evita uma derrota custosa na briga pelas vagas nos playoffs, embora o ponto conquistado não ajude muito a equipe da capital.

As escalações causaram surpresa antes do jogo. No Ajax, Wout Weghorst ficou de fora por motivo de doença, o que fez com que Kasper Dolberg, surpreendentemente, fosse escalado como atacante. Além disso, o técnico Óscar García optou por um meio-campo controlador com Ko Itakura, Youri Regeer e Jorthy Mokio, enquanto jogadores criativos como Oscar Gloukh começaram no banco.

O PSV, por sua vez, entrou em campo com uma equipe praticamente formada por reservas, em parte devido a lesões e suspensões, e parecia abordar o confronto sem muita urgência.

A partida começou de forma dramática para o Ajax, que ficou atrás no placar logo aos 35 segundos. Ricardo Pepi cabeceou para o segundo poste após um lançamento lateral longo e colocou o PSV imediatamente na frente. Foi o gol mais rápido do PSV contra o Ajax na Eredivisie.

O Ajax se recuperou rapidamente desse golpe duro. Aos 11 minutos, Anton Gaaei empatou com um belíssimo chute de longa distância de 18 metros após um escanteio cobrado curto.

Após o empate, o Ajax assumiu o controle da partida. Dolberg, em especial, se destacou com jogadas inteligentes e participou de vários ataques perigosos. O PSV perdeu mais uma grande chance de fazer 0 a 2 com Couhaib Driouech, o que justificou o placar de 1 a 1 no intervalo.

O segundo tempo foi de um nível significativamente inferior. Ambas as equipes cometeram muitos erros e grandes chances demoraram a surgir. O Ajax continuou a lutar contra a falta de criatividade no meio-campo, enquanto o PSV visivelmente diminuiu o ritmo.

García tentou forçar a situação com substituições, colocando em campo, entre outros, Gloukh e Sean Steur. No entanto, isso quase não gerou perigo, enquanto o PSV gradualmente ganhava mais controle. Nos minutos finais, foi o substituto Myron Boadu quem aproveitou um cruzamento rasteiro em meio à confusão na área e desferiu mais um golpe certeiro no Ajax: 1 a 2.

Já nos acréscimos, o Ajax conseguiu se recuperar. Um chute forte de Gaaei foi defendido pelo goleiro Matej Kovár aos 90+2 minutos, mas na rebatida Godts estava na hora certa para marcar o 2 a 2. Com isso, o Ajax salvou um ponto.