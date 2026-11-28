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Oscar Gloukh respondeu a uma pergunta delicada sobre a guerra entre Israel e o Hamas em entrevista a Mike Verweij, do De Telegraaf. O atacante do Ajax foi questionado sobre suas experiências em Amsterdã, onde há um “sentimento anti-Israel”.

Gloukh chegou do Red Bull Salzburg no verão de 2024 por nada menos que 15 milhões de euros. O jogador de 22 anos teve algumas dificuldades de adaptação, mas vive boa fase nesta temporada.

Sob o comando do técnico Míchel, disputou até agora 21 partidas, nas quais marcou seis gols e deu nove assistências. Com isso, é o jogador mais produtivo do Ajax, atrás apenas de Tolu Arokodare.

Segundo Gloukh, essa produtividade se deve à confiança que recebe de Míchel. “Graças a essa confiança, me sinto muito à vontade sob o comando dele, independentemente da posição em que jogo.”

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Gloukh também melhorou visivelmente na parte defensiva nesta temporada. Para ele, isso também é resultado da clareza de Míchel. “Ele me diz: ‘Se você não defender, não vai jogar.’”

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Em seguida, Verweij pergunta a Gloukh, que é de origem israelense, sobre os “sentimentos anti-Israel” em Amsterdã. Ele responde com tranquilidade.

“Não vi as bandeiras do Hamas. Não moro em Amsterdã e também nunca vou lá. Por isso, quase não tenho contato com isso”, responde.

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Depois, a conversa passa para a relação com os jogadores marroquinos Rayane Bounida, Sofyan Amrabat e Abdellah Ouazane. Segundo Gloukh, a guerra no Oriente Médio não causa nenhuma tensão no elenco do Ajax.

“Me dou muito bem com Bouni, Appie e Soef. Conversamos bastante, e eles sempre me trataram muito bem. Somos amigos de verdade, não apenas colegas”, afirma.

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“Nunca senti nenhuma tensão. Conversamos muito sobre futebol e sobre nossa vida pessoal, só não falamos sobre a guerra”, conclui.