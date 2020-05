Globo vai passar Grêmio x Peñarol na final da Libertadores de 1983: quando será, horário e mais da reprise

Com o futebol paralisado devido ao surto do coronavírrus, a TV Globo decidiu seguir a programação especial com reprises de jogos históricos. E a partir de 17 de maio, finais históricas de clubes brasileiros serão transmitidas uma outra vez. No próximo domingo, os torcedores do poderão relembrar a conquista da de 1983, quando venceu o por 2 a 1.

Veja informações da partida!

O duelo terá transmissão ao vivo da TV Globo, na TV aberta, para o Rio Grande do Sul.

🧙‍♂️ Renato Gaúcho's magic inspired #Gremio to #Libertadores & world titles in 1983



🧠 He masterminded their @CopadoBrasil & @Libertadores conquests



🔵⚫️⚪️ He will strive to enhance his legacy 🆚 #Flamengo



🤔 Who has done as much for one club as Renato has for @Gremio❔ pic.twitter.com/pGjuXvS5Tx