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Givairo Read acredita que algo precisa mudar rapidamente no Feyenoord. No sábado à noite, o lateral-direito perdeu por 3 a 2 para o Excelsior com a equipe de Roterdã, em De Kuip, apesar de ter aberto o placar. Após a partida, Read deixou claro diante das câmeras da ESPN que, em sua opinião, o Feyenoord está passando tempo demais se defendendo.

A noite começou muito bem para Read, que abriu o placar após pouco mais de um minuto, com passe de Jerayno Schaken. Naquele momento, o próprio defensor também achou que o Feyenoord teria uma noite relativamente tranquila.

"Eu também achei isso, para ser sincero. Foi bom fazer aquele gol, finalmente o meu primeiro. Mas aí você quer aproveitar o embalo, e isso não aconteceu", disse Read, que viu sua equipe perder a vantagem pouco depois.

"Acho que sofremos o primeiro gol com muita facilidade. Não sei como ficou tão aberto a ponto de ele conseguir avançar daquele jeito, mas foi fácil demais." Depois, o Excelsior chegou a virar o placar com um pênalti cobrado por Irakli Yegoian.

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O número de gols sofridos pelo Feyenoord nas últimas semanas também preocupa Read. "Isso é um problema, sim, porque já vem acontecendo há alguns jogos. Precisamos analisar isso muito bem e estamos trabalhando duro para resolver, mas não consigo dizer agora qual é exatamente a causa."

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Em seguida, Read foi perguntado sobre como o Feyenoord pode evitar uma nova crise prolongada de resultados. "Não partimos do princípio de que vai acontecer a mesma coisa de novo, mas algo precisa mudar, para ser sincero. Precisamos trabalhar muito mais uns pelos outros e vencer jogos."

Segundo o lateral-direito, há uma diferença clara em relação aos primeiros meses da temporada. "Agora está muito diferente do começo. Estamos passando muito tempo nos defendendo, mas não é assim que preferimos jogar."

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"Somos muito bons com a bola, temos muita qualidade e queremos mostrar isso, mas já faz alguns jogos que não conseguimos." Apesar da sequência de resultados decepcionantes, Read está ansioso pelos jogos em casa contra o FC Porto e o Ajax.

"Precisamos virar a chave. Hoje ainda podemos ficar remoendo isso, é normal, mas amanhã temos que recomeçar e reconstruir a confiança dentro do time. Também precisamos dizer uns aos outros que somos, sim, um bom time."

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Por fim, Read foi questionado sobre o grito de "morram de vergonha" que veio das arquibancadas de De Kuip no sábado à noite. O capitão não gostou nada disso. "Na verdade, isso não nos ajuda, para ser sincero. Só nos faz pensar ainda mais em como estamos jogando mal agora, e isso simplesmente não nos ajuda."

Read, porém, entende a decepção da torcida do Feyenoord. "Sabemos que estamos decepcionando os torcedores há alguns jogos. Estamos fazendo de tudo para mudar a situação, mas hoje não conseguimos de novo."