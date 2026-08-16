A lesão de Givairo Read não parece ser grave. O lateral-direito do Feyenoord precisou deixar o jogo no início da tarde de domingo, pouco depois de uma hora de partida, mas tranquilizou em certa medida os torcedores de Roterdã após o apito final.

Read permaneceu sentado no gramado quinze minutos após o intervalo, no duelo de domingo contra o Go Ahead (2 a 2). Depois, deixou o campo com muitas dores.

Parecia se tratar de uma lesão na coxa de Read, que levou a mão à perna direita e precisou suportar bastante a dor. Jordan Lotomba entrou em seu lugar.

Após a partida, a ESPN perguntou a Read sobre a lesão. “Eu senti um incômodo na coxa. Agora está um pouco rígida, mas precisamos ver isso daqui a pouco.”

Na coletiva de imprensa, ele também voltou a falar sobre o assunto. "Eu não sei exatamente o que é. Mas não parece ser nada grave", respondeu o defensor, que também tentou explicar onde as coisas deram errado.

“Temos que matar o jogo mais cedo. Falamos sobre isso depois da semana passada, mas de novo não conseguimos.”

“Precisamos evoluir mais nesse aspecto. Temos que fazer o 3 a 0, e aí seria um jogo completamente diferente. Desta vez, infelizmente, nós levamos”, disse Read.

O Feyenoord parecia estar com a situação totalmente sob controle no intervalo contra o Go Ahead, já que vencia por 2 a 0 no descanso. Na meia hora final, quando Read já havia deixado o campo, o time de Deventer buscou o 2 a 2 com gols de Søren Tengstedt e Stefán Ingi Sigurdarson.