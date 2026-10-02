Giuntoli: "Juve? Contratei Kessie me passando por surfista"

O diretor da área técnica da Atalanta, Cristiano Giuntoli, participou hoje do Festival dello Sport de Trento: aqui estão suas declarações no palco e nos bastidores.

GAETANO - "Eu o conheço há muitos anos, no último ano ele atuou como meio-campista, e, pelo modo como o conheço, pensava que ele pudesse ter as características adequadas para o jogo de Sarri. Para mim, ele pode mirar a seleção da Itália. Sarri os ama quando os tem. Sempre os defende, até nas salas secretas. Ele sempre tem uma grande preocupação em defendê-los e sempre assume muitas responsabilidades. Não as assume no mercado, diz a opinião dele, mas certamente estava feliz por tê-lo", relata o Tmw.

ELMAS - "De surpresa? Não depende de nós, foram bem o garoto, seu estafe e o clube ao qual ele pertence, que mantiveram o silêncio. Isso não acontece mais no futebol de hoje, durou 4 ou 5 dias. Normalmente o nome sempre vaza".

KRISTENSEN - "Ele tem grande fisicalidade, é rápido apesar do porte, tem boa técnica. Nós queremos jogar com uma linha de 4, não tivemos grandes resultados, mas estamos entre os quatro primeiros na saída de bola e ele nos ajuda nisso. Foi uma operação cara, agradeço ao clube, mas com um salário administrável".

INFORTUNADOS - "Tivemos a lesão de Hien, que deve voltar depois da segunda pausa. Depois esperamos Kossounou. Sulemana está quase voltando, falta uma semana. Com Hien é preciso esperar a próxima pausa, com Kossounou é a mesma coisa. Raspadori tem muito pouco, algo leve, acho que vai perder no máximo uma partida".

KESSIE - "Fazendo o surfista durante o mercado, eu tinha entendido que poderia haver algum probleminha de tempo (com a Juventus, nota da redação). Ele tinha dado abertura imediatamente. Ele e Luca Percassi têm uma relação de confiança e estima absurda. Se abriu em pouco tempo e fomos bons e sortudos por fechar rapidamente".

ROWE - "Sempre há um pouco de tensão. Quando você faz o 4-3-3, ele podia representar o perfil perfeito, fomos para cima dele já um pouco antes. O Bologna fez um pouco de resistência, ele teve muita vontade de vir".

CABAL - "Um jogador interessante, como outros que negociamos, mas sabemos o que fazer e o quanto apostar ou não em um jogador com base na situação. Se vier em certas condições, podemos pensar nisso, caso contrário não. Fomos muito firmes em seguir em frente com um e parar no outro, não ficamos à mercê dos outros".