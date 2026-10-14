O Feyenoord busca a revanche na Liga dos Campeões após a derrota por 5 a 1 para o FC Barcelona no mês passado. Giovanni van Bronckhorst mantém, nesta quarta-feira, contra o Como, o time que venceu o AZ por 2 a 0, conforme mostra a escalação para o duelo que começa às 18h45.

Tjark Ernst será o goleiro contra os italianos. Givairo Read, à direita, e Javi López, à esquerda, são os laterais do Feyenoord. Jeremiah St. Juste e Mika Mármol formam a dupla de zaga da equipe de Roterdã. Tsuyoshi Watanabe está novamente totalmente recuperado e pode entrar como substituto, se necessário.

Van Bronckhorst não apresenta surpresas no meio-campo do Feyenoord. Isso significa que Charles Vanhoutte, Oussama Targhalline e Gjivai Zechiël começam a partida contra o Como.

No ataque do time da casa, também estão os nomes habituais. Anis Hadj Moussa atua pela direita, e Luciano Valente, em boa fase, pela esquerda. Nacho Ferri, que marcou contra o AZ, é o centroavante do Feyenoord.

Escalação do Feyenoord: Ernst; Read, St. Juste, Mármol, López; Vanhoutte, Targhalline, Zechiël; Hadj Moussa, Ferri, Valente

Escalação do Como: Sánchez; Smolcic, Chalobah, Ramón, Valle; Milla, Baturina, Perrone; Diao, Paz, Kaiki Bruno.